Suýt mất mạng do đốt than hoa sưởi ấm

Sơn LaNgười đàn ông 31 tuổi đốt than hoa trong phòng kín để sưởi ấm rồi đi ngủ, rạng sáng được người thân phát hiện trong tình trạng bất tỉnh.

Bệnh nhân ở Sơn La được chuyển đến Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), trong tình trạng hôn mê, suy thận, tổn thương cơ, với chẩn đoán ngộ độc khí CO, tổn thương não.

Sau gần một tuần cứu chữa, bệnh nhân đã có ý thức, tỉnh hơn, nhưng có dấu hiệu tổn thương não hai bên, tổn thương cơ, suy thận.

"Nguy cơ cao bệnh nhân sẽ có các biến chứng về tâm thần, thần kinh lâu dài, như mất trí nhớ, rối loạn tâm thần, run tay chân, co cứng cơ, liệt...", TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, nói ngày 4/1, thêm rằng nơi này đang áp dụng các biện pháp điều trị tích cực để hạn chế tối đa các biến chứng.

Hình ảnh tổn thương não hai bên của bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

TS Nguyên cho biết khi đốt các nhiên liệu chứa carbon như củi, than củi, than tổ ong, xăng dầu,... trong khu vực kín, sinh ra khí độc CO. Khí CO không màu, không mùi vị nên rất khó nhận biết, nhất là khi đang ngủ, mọi người sẽ dần lịm đi.

Khoảng gần 50% người ngộ độc khí CO sẽ gặp những biến chứng về sức khỏe tâm thần, thần kinh, tổn thương não. Nhẹ nhất có thể là suy giảm trí nhớ các mức độ khác nhau, nặng hơn có thể là hôn mê, hoặc mất trí nhớ.

"Tuyệt đối không đốt các loại nhiên liệu như than tổ ong, củi, than hoa, khí gas,... để trong không gian kín. Nếu bắt buộc phải sử dụng thì nên để mở cửa thoáng để lưu thông khí đầy đủ. Tốt nhất là chọn phương pháp khác để sưởi ấm", bác sĩ Nguyên khuyến cáo.

Khi phát hiện người bị ngạt khí cần mở rộng cửa để làm thoáng khí. Trường hợp bệnh nhân thở yếu, bất tỉnh, hoặc tim phổi không còn, cần hô hấp nhân tạo hoặc ép tim (cấp cứu ngừng tuần hoàn), sau đó đưa tới cơ sở y tế gần nhất.

Lê Nga