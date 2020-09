Suýt mất cả mẹ lẫn con do hội chứng HELLP thai kỳ

TP HCMThai phụ 39 tuổi, ở Bình Chánh, chỉ còn một quả thận, mang thai 35 tuần suýt mất cả mẹ lẫn con vì hội chứng HELLP.

Bác sĩ Nguyễn Tiến Minh, Trưởng Khoa Sản, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, ngày 28/9 cho biết hội chứng thiếu máu tán huyết, tăng men gan, giảm tiểu cầu (HELLP) xảy ra ở ba tháng cuối thai kỳ, đôi lúc sau khi sinh. Hội chứng này làm tế bào hồng cầu bị vỡ, tổn thương tế bào gan, rối loạn đông máu cũng như làm tăng huyết áp, gây tiền sản giật và sản giật dẫn đến tử vong cả mẹ lẫn con nếu không điều trị kịp thời.

Thai phụ này nhập viện hai tuần trước, hơi đau bụng vùng thượng vị, buồn nôn nhiều ngày. Bác sĩ xác định huyết áp thai phụ tăng cao, các chỉ số xét nghiệm huyết học, sinh hóa đều không ở mức an toàn, đặc biệt men gan tăng rất cao, tiểu cầu giảm thấp.

"Đây là những triệu chứng điển hình của Hội chứng HELLP", bác sĩ Minh phân tích. Đặc biệt, thai phụ từng phẫu thuật cắt bỏ một quả thận, hiện chỉ còn một thận. Do đó nguy cơ hai mẹ con tử vong càng cao do mẹ tổn thương đa cơ quan. Các bác sĩ quyết định mổ cấp cứu bắt con, đồng thời hồi sức tích cực cho mẹ để tránh biến chứng sản giật, nhau bong non, rối loạn đông máu, suy đa cơ quan.

Bé gái chào đời khỏe mạnh, nặng 2,2 kg. Kíp mổ thao tác nhanh gọn để giảm nguy cơ mất máu cho người mẹ, tuy nhiên những chỉ số sinh tồn trên xét nghiệm và lâm sàng vẫn biến đổi báo động. Men gan bệnh nhân vẫn tăng rất cao, tán huyết ồ ạt, chức năng thận giảm, tiểu cầu giảm rất thấp.

Người mẹ được thay toàn bộ huyết tương, truyền tiểu cầu, lọc thận nhằm cứu vãn quả thận còn lại, chặn để không đưa đến rối loạn đông máu kèm suy gan nặng thêm.

Sau một tuần điều trị, sản phụ qua cơn nguy kịch, các chỉ số xét nghiệm về bình thường. Hiện chị có thể đi lại, hoạt động nhẹ nhàng, hồi phục tốt.

Theo bác sĩ Minh, hiện chưa tìm được nguyên nhân chính xác của hội chứng HELLP. Khoảng 5-8% thai phụ mắc hội chứng này. Triệu chứng thường gặp là đau vùng dưới sườn phải hoặc vùng bụng trên, buồn nôn hoặc nôn, đau đầu, rối loạn thị lực, tăng huyết áp, có đạm trong nước tiểu, phù. Khi xuất hiện các triệu chứng này, thai phụ nên đến bệnh viện khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Lê Phương