Suýt ly hôn vì chuyện 'tiền anh, tiền tôi'

AnhKhủng hoảng tài chính vì thói quen chi tiêu trái ngược khiến cuộc hôn nhân 29 năm của Samantha suýt đổ vỡ, buộc họ phải từ bỏ tư duy "tiền anh, tiền tôi".

Samantha Downes chạy ra cửa nhận bưu kiện, cố gắng không để chồng thấy mình vừa chốt đơn chiếc áo khoác giá 20 bảng trên một trang web đồ cũ. Chiếc áo vốn có giá niêm yết 250 bảng, ngay cả khi giảm giá cũng chưa bao giờ dưới 150 bảng. Khi mua được vào mùa thu năm 2025, cô tự nhủ mình "vớ được món hời".

"Nhưng khi đứng trước gương, sau cánh cửa phòng ngủ khóa chặt, tôi chỉ cảm thấy buồn nôn vì lén lút mua sắm trong khi tài chính gia đình không cho phép", người phụ nữ 55 tuổi chia sẻ.

Trong nhiều năm, Samantha dùng việc mua sắm như một liệu pháp xoa dịu lo âu. Khi còn mức lương 50.000 bảng mỗi năm, việc chi vài chục bảng không khiến cô áy náy. Cô nghỉ việc để học văn bằng hai còn chồng, Andrew, cũng bỏ công việc có thu nhập hàng trăm nghìn bảng mỗi năm để đi học tiến sĩ.

Vợ chồng Samantha. Ảnh: Dailymail

Khủng hoảng ập đến khi lãi suất ngân hàng tăng, khiến khoản trả góp mua nhà của họ tăng vọt. Sự khác biệt trong thói quen chi tiêu đẩy mâu thuẫn lên đỉnh điểm. Andrew là người tằn tiện, chuyên mua hàng tại các siêu thị giá rẻ. Ngược lại, Samantha vẫn duy trì thói quen mua sắm tùy hứng tại các cửa hàng cao cấp.

"Khi thu nhập cùng giảm vào mùa hè năm ngoái và phải 'thắt lưng buộc bụng', việc quản lý tài chính tách biệt đã trở thành nguồn cơn gây căng thẳng", cô nói.

Đỉnh điểm, Andrew chỉ trích vợ "không biết gánh vác trách nhiệm tài chính". Câu nói khiến Samantha giận dữ và tổn thương bởi cô từng là trụ cột kinh tế, hy sinh sự nghiệp để chăm lo con cái. Căng thẳng đẩy hôn nhân đến bờ vực, nhưng lúc đó, ngay cả việc chi 75 bảng/giờ để tư vấn tâm lý cũng là điều xa xỉ.

Bước ngoặt xảy ra khi Samantha tìm đến đội ngũ hỗ trợ tài chính của ngân hàng. Chỉ 30 phút trò chuyện đã giúp cô tách bạch cảm xúc khỏi những con số. Ngân hàng đồng ý cơ cấu lại nợ, giảm mức trả góp hàng tháng để giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn. Samantha cũng nhận ra việc tiêu tiền để xả stress chỉ khiến bản thân thêm quá tải. Cô dần học các mẹo thay đổi thói quen mua sắm bốc đồng.

Thay đổi lớn nhất giúp họ cứu vãn cuộc hôn nhân chính là việc từ bỏ tư duy "tiền anh, tiền tôi" để gộp chung về một mối. "Việc thống nhất tài chính buộc chúng tôi phải minh bạch hơn. Anh ấy biết tôi mua gì và ngược lại", cô nói.

Theo chuyên gia tài chính Sara Maxwell, nhà sáng lập tổ chức tư vấn Wealth Coach, thừa nhận việc chi tiêu theo cảm xúc là bước đầu tiên để giải quyết vấn đề. Bà đưa ra 3 lời khuyên để kiểm soát tâm lý mua sắm bốc đồng:

Quy tắc "24 giờ": Luôn chờ một ngày trước khi quyết định vung tiền cho bất kỳ món đồ nào.

Lập quỹ "chi tiêu tạo niềm vui": Dành một khoản ngân sách nhỏ, cố định cho sở thích cá nhân để tránh cảm giác bị kìm kẹp dẫn đến bùng nổ chi tiêu.

Gỡ bỏ thanh toán nhanh: Xóa liên kết thẻ tín dụng khỏi các ứng dụng mua sắm để tạo "rào cản" khi chốt đơn trực tuyến.

Sau biến cố, cuộc hôn nhân 29 năm được hàn gắn nhờ sự minh bạch. Vợ chồng Samantha rút ra 5 bài học lớn cho các cặp đôi:

Tài khoản chung cho hóa đơn là chưa đủ: Cần công khai cả các khoản chi nhỏ lẻ để hiểu rõ mô hình tài chính của nhau.

Giữ quỹ hưu trí cá nhân: Dù gộp tài chính sinh hoạt, mỗi người nên duy trì tài khoản hưu trí riêng để đảm bảo sự độc lập khi về già.

Thống nhất định nghĩa về "khẩn cấp": Cùng đồng thuận xem sự việc nào mới đáng để rút quỹ dự phòng.

Hiểu lịch sử tiền bạc của bạn đời: Những ám ảnh, thiếu thốn thời thơ ấu có thể hình thành nên thói quen tài chính hiện tại.

Đừng phớt lờ chi tiêu theo cảm xúc: Mua sắm có thể xoa dịu lo âu nhất thời nhưng luôn để lại hậu quả dài hạn.

"Chiếc áo khoác đen đó vẫn treo trong tủ như một lời nhắc nhở tôi rằng, sự giấu giếm trong tài chính luôn có cái giá đắt hơn rất nhiều so với giá trị món đồ", Samantha chia sẻ.

Bảo Nhiên (Theo Dailymail)