Suýt hỏng mắt do gội đầu bằng rượu ngâm hạt na trị chấy

Hà TĩnhNgười phụ nữ 61 tuổi ở xã Việt Xuyên dùng rượu ngâm hạt na gội đầu để trị chấy, không may rượu ngấm vào mắt gây bỏng giác mạc.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau rát, nóng hai mắt, một tuần trước. Bác sĩ ghi nhận mí mắt sưng, kết mạc cương tụ, giác mạc phù toàn bộ, loét trung tâm; thị lực suy giảm, mắt phải chỉ còn đếm được hai ngón tay ở khoảng cách một mét, mắt trái ở khoảng hai mét.

Bệnh nhân được chẩn đoán bỏng kết giác mạc, nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến thị lực. Kíp trực điều trị bằng kháng sinh, thuốc chống viêm tại chỗ và toàn thân. Sau bốn ngày, tình trạng thuyên giảm, kết mạc bớt cương tụ, giác mạc đỡ phù; thị lực cải thiện, mắt phải đạt 5/10 và mắt trái 6/10.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Nhật Thắng

Theo người nhà, trước đó bà này rang hạt na giã nhỏ ngâm với rượu rồi gội trực tiếp lên đầu. Trong lúc gội, rượu ngấm vào mắt, rửa bằng nước song không thuyên giảm.

Rượu ngâm hạt na là biện pháp dân gian trị chấy, nhưng chưa có nghiên cứu nào chứng minh hạt na có tác dụng loại bỏ chấy và trứng của chúng. Trong hạt na có chứa độc tố, dính vào mắt có thể gây bỏng giác mạc. Nếu chữa trị không đúng có thể dẫn đến viêm loét, giảm thị lực vĩnh viễn, thậm chí mù lòa.

Bác sĩ khuyến cáo nếu lỡ bị rượu hạt na bắn vào mắt nên kịp thời rửa mắt bằng nước muối sinh lý, rửa càng nhiều càng tốt. Tuyệt đối không dụi mắt, không tự mua thuốc nhỏ mắt hay dùng bất cứ vật gì dụi vào mắt. Sau đó, đến bệnh viện để xử trí kịp thời.

Đức Hùng