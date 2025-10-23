Hà NộiXe có gắn camera hành trình suýt đâm vào chiếc xe ở sát dải phân cách tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, địa phận Phú Xuyên.

Suýt gây tai nạn vì ôtô 'bò' sát dải phân cách trên cao tốc Video: Trịnh Quyết

Tình huống giao thông: Ở tốc độ 90 km/h lái xe có gắn camera hành trình bị bất ngờ khi thấy một chiếc xe di chuyển chậm gần như dừng lại ở sát dải phân cách, hôm 22/10. May mắn kịp giảm tốc độ và đánh lái, tài xế tránh được một tai nạn. Đây là làn đường cho phép ôtô đi tốc độ tối đa 100 km/h và tối thiểu là 80 km/h.

Kỹ năng lái xe: Cao tốc được thiết kế để xe chạy ở tốc độ cao, đều và ổn định. Vì vậy việc một chiếc xe đi chậm bất thường sẽ phá vỡ "dòng chảy giao thông" nguy cơ tạo ra hàng loạt tình huống nguy hiểm gây bất ngờ, khó xử lý cho xe phía sau như tình huống trong video và nguy cơ gây tai nạn liên hoàn. Việc chạy xe dưới tốc độ tối thiểu trên cao tốc có thể gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao không kém gì xe chạy quá tốc độ. Mức phạt theo Nghị định 168/2024 là 800.000-1.000.000 đồng.

Nếu gặp tình huống khẩn cấp như hỏng xe, tài xế cần cố gắng đưa xe về làn khẩn cấp, bật đèn tín hiệu và đặt cảnh báo an toàn phía trước xe.

Nguyên Vũ