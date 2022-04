Suýt đột tử do trái tim loạn nhịp

Đà NẵngNgười đàn ông 50 tuổi, đang ngủ thì đột nhiên khó thở, rồi ngưng tim ngưng thở, hôn mê, được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương (Hội An, Quảng Nam) tiếp nhận bệnh nhân khuya 23/3, hồi sức tích cực, cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực, sốc điện, tiêm adrenalin khoảng 15 phút thì có lại nhịp tim. Tuy nhiên bệnh nhân tiếp tục hôn mê sâu, suy hô hấp, chuyển cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng.

Bác sĩ Hoàng Huy Liêm, phó khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết bệnh nhân mắc hội chứng Brugada là một bệnh lý hiếm gặp và cực kỳ nguy hiểm, có tính di truyền. Bệnh có thể dẫn đến những cơn nhịp tim nhanh bất thường (loạn nhịp thất, rung thất). Khi tim bị loạn nhịp, bệnh nhân thường có các cơn ngất xỉu khó lường và nguy cơ đột tử có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bệnh nhân lên cơn loạn nhịp nếu không được cấp cứu kịp thời và đúng cách thì chắc chắn tử vong, đặc biệt với nam giới trẻ tuổi.

Bệnh nhân trên trước đây từng ngất hai lần, may mắn qua khỏi. Để dự phòng những cơn loạn nhịp tim khác có thể cướp đi sinh mạng bệnh nhân, các bác sĩ chỉ định cấy máy phá rung tự động (ICD). Bác sĩ Liêm cho hay đây là một phương pháp hiệu quả và an toàn trong y học hiện đại giúp dự phòng đột tử do các rối loạn nhịp tim nguy hiểm.

Theo đó, máy ICD được cấy ghép dưới xương đòn bệnh nhân, một dây điện cực kết nối từ máy vào buồng tim phải qua đường tĩnh mạch dưới đòn. Máy sẽ ghi nhận và theo dõi tất cả mọi hoạt động điện học của tim. Khi tim xuất hiện tình trạng rối loạn nhịp, tín hiệu bất thường này sẽ chuyển tới máy ICD, máy phát dòng điện để cắt những cơn rối loạn, đưa trái tim trở về nhịp co bóp bình thường, ngăn ngừa nguy cơ đột tử.

Sau khi cấy máy, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và xuất viện hôm 4/4.

Máy phá rung tự động được cấy trong ngực người đàn ông. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

