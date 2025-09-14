Suýt cụt cánh tay vì bị kẻ trộm cắn hoại tử

Thổ Nhĩ KỳMột chủ cửa hàng gần như mất cánh tay trái sau khi bàn tay của ông bị nhiễm trùng nghiêm trọng do bị tên trộm cắn trong khi tháo chạy.

Các bác sĩ thường cảnh báo rằng vết cắn của người thường nguy hiểm hơn vết cắn của chó hoặc mèo. Một người đàn ông 60 tuổi ở Istanbul vừa đã nhận ra điều đó theo cách không mong muốn, sau khi gần như mất đi cánh tay của mình.

Ông NU, một chủ cửa hàng tiện lợi ở quận Üsküdar, Istanbul gần đây vẫn còn sốc khi chia sẻ câu chuyện ly kỳ của mình với truyền thông.

Ông kể, đầu năm 2024, phát hiện hai gã đàn ông đeo mặt nạ đã đột nhập cửa hàng của mình trong đêm, ông NU đã cố gắng ngăn cản họ.

Trong cuộc vật lộn sau đó, ông đã cố gắng khống chế được một tên trộm, nhưng bị hắn cắn mạnh vào tay trái. Vết cắn quá sâu khiến ông vừa mệt vừa đau đớn, đành phải buông tay để chúng tẩu thoát.

Ông ban đầu cảm thấy may mắn vì không bị kẻ gian dùng hung khí đáp trả. Ông gọi xe cứu thương đưa đến bệnh viện, băng bó tại phòng cấp cứu và được xuất viện vì không có gãy xương.

Không may, sức khỏe xấu đi ngay sau đó, khi ông bắt đầu bị sốt và run rẩy. Ông đến Bệnh viện Đào tạo và Nghiên cứu Sultan Abdulhamid Han và được bác sĩ thông báo rằng bị nhiễm trùng do vết cắn của tên cướp.

Tay của ông NU trước và sau khi điều trị. Ảnh: Bursa5n1k

Ông NU nằm viện 15 ngày và được điều trị tích cực nhưng tình trạng nhiễm trùng tiến triển nặng hơn lan lên hết cánh tay trái khiến bị sưng phù gấp đôi bên phải.

Các bác sĩ gần như bất lực. Đối mặt với nguy cơ phải cắt cụt chi, bệnh viện quyết định thử nghiệm liệu pháp oxy cao áp (sử dụng buồng kín để bệnh nhân hít thở 100% oxy tinh khiết trong môi trường có áp suất cao hơn bình thường). Phương pháp này có thể giúp vết thương, đặc biệt là vết thương nhiễm trùng, mau lành hơn.

Sự nhiệt huyết của bác sĩ đã được đền đáp, và chỉ trong vòng một tuần, tình trạng của bệnh nhân đã cải thiện đáng kể. Sau khi rửa sạch vết thương và loại bỏ mô hoại tử, bệnh viện đã cứu được cánh tay của bệnh nhân. Sau ba tháng vật lý trị liệu, cánh tay của bệnh nhân đã phục hồi hoàn toàn chức năng.

Bác sĩ chuyên khoa trực tiếp điều trị cho ông NU giải thích chưa từng điều trị vết cắn của người trong suốt sự nghiệp của mình. Trong tài liệu nghiên cứu của nước này, bác sĩ cho hay, mới có một bệnh nhân, với vết cắn rất nhỏ nhưng đã không qua khỏi.

Trường hợp của ông NU cũng khiến cả bệnh viện ngạc nhiên. Bác sĩ giải thích vi khuẩn có trong hệ vi khuẩn đường miệng của con người thường không gây ra vấn đề gì, nhưng khi xâm nhập vào mô dưới da, chúng có thể gây ra các triệu chứng nghiêm trọng, thậm chí chết người.

Về phần ông NU, gần đây ông đã phải đối phó thêm một vụ cướp khác, nhưng lần này không có vụ cắn người nào cả. 18 tháng qua, danh tính của hai kẻ trộm vẫn chưa được cảnh sát điều tra ra.

Hải Thư (Theo Bursa5n1k)