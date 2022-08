Suýt chuyển 100 triệu đồng cho cán bộ hải quan dỏm

Bình PhướcThấy khách nữ gửi tiền cho "cán bộ hải quan để nhận quà từ nước ngoài", quản lý cửa hàng Viettel can ngăn, gọi điện báo công an.

Tin nhắn lừa đảo qua mạng. Ảnh: Văn Trăm

Người phụ nữ đến cửa hàng Viettel chi nhánh Hơn Quản nhờ chuyển khoản 100 triệu đồng "theo yêu cầu của cán bộ hải quan" để nhận quà của bạn trai ở nước ngoài gửi về, chiều 12/8.

Nghe chị này kể chuyện và xem tin nhắn trong điện thoại, quản lý cửa hàng Viettel (40 tuổi) nghi ngờ khách bị nhóm người nước ngoài lừa đảo bằng chiêu "tặng quà khủng" mà công an thường cảnh báo, nên khuyên ngăn. Do khách hàng vẫn quyết tâm chuyển tiền, nhân viên cửa hàng báo công an đến.

Nghe cảnh sát phân tích, người phụ nữ mới tin mình bị lừa. Chị kể, hai tuần trước quen qua mạng xã hội người tên Ariway Dss Delivey. Lúc đầu hai bên nhắn tin bình thường nhưng sau đó anh này ngỏ ý tặng điện thoại và 100.000 USD cho chị. Đến sáng 11/8, một người tự xưng cán bộ Cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất gọi đến, thông báo "quà đã về đến sân bay", yêu cầu chị này đóng 100 triệu đồng để nhận quà.

Hành vi lừa đảo bằng chiêu "gửi quà từ nước ngoài về" xuất hiện nhiều thời gian qua, công an cả nước liên tục cảnh báo nhưng vẫn còn nhiều người sập bẫy.

Ngày 14/8, Công an huyện Hớn Quản đã làm hồ sơ đề nghị Giám đốc Công an Bình Phước khen thưởng đột xuất quản lý cửa hàng Viettel chi nhánh Hớn Quản vì có thành tích kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi lừa đảo của nhóm người nước ngoài.

Phước Tuấn - Văn Trăm