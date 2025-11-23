Suýt chết vì tin AI

Nhật BảnNgười đàn ông 70 tuổi nôn mửa dữ dội, phải đi cấp cứu sau khi ăn loại nấm được ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) xác định nhầm là "nấm hương".

Vụ việc được thành phố Wakayama công bố ngày 21/11. Hồi đầu tháng, người đàn ông này hái nấm lạ tại vùng núi Shimokitayama, tỉnh Nara. Do không hỏi được chuyên gia, ông dùng một ứng dụng AI trên điện thoại để tra cứu. Kết quả trả về cho biết đây là "nấm hương hoặc nấm sò, có thể ăn được".

Tin tưởng câu trả lời của AI, ông nướng nấm ăn. Chỉ 30 phút sau, ông bắt đầu nôn mửa, đau bụng dữ dội và được đưa đi cấp cứu. Bệnh nhân may mắn hồi phục sau khi được điều trị tích cực.

Loài nấm này được AI xác định là nấm hương, nấm sò, nhưng thực tế là nấm độc. Ảnh: Yahoo

Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên tỉnh và Viện Nghiên cứu Vệ sinh thành phố đã xét nghiệm mẫu nấm thừa và xác định đây là Tsukiyotake (tên khoa học Omphalotus japonicus) - một loại nấm cực độc thường gặp tại Nhật Bản.

Tsukiyotake có vẻ ngoài rất giống nấm hương và nấm sò, là nguyên nhân của nhiều vụ ngộ độc thực phẩm. Đặc điểm nhận dạng thông thường là dải gồ ở gốc và các đốm đen trong thân khi xẻ dọc. Tuy nhiên, nhiều cá thể nấm Tsukiyotake không có đốm đen này, khiến việc phân biệt bằng mắt thường rất khó khăn, ngay cả với người có kinh nghiệm.

Đặc biệt, độc tố trong nấm Tsukiyotake bền với nhiệt, không bị phá hủy dù nướng hay nấu kỹ.

Bên trong nấm độc này thường có vết đen ở gần gốc. Ảnh: Yahoo

Đại diện Phòng Sức khỏe Đời sống thành phố Wakayama cảnh báo việc sử dụng AI hoặc sách ảnh để xác định nấm hoang dã là rất nguy hiểm do độ chính xác không tuyệt đối.

"Với nấm hoang dã, nếu không chắc chắn 100%, người dân cần tuân thủ nguyên tắc: Không hái, không ăn, không bán và không cho người khác", vị đại diện khuyến cáo.

Bảo Nhiên (Theo Yahoo)