Suýt chết vì phá thai bằng thuốc mua từ 'bác sĩ Google'

TP HCMNgười phụ nữ 20 tuổi từng sinh mổ hai lần, nay phát hiện mang thai 20 tuần, đã tìm kiếm thông tin trên mạng, mua 12 viên thuốc về tự phá thai tại nhà.

Bệnh nhân đau bụng dữ dội suốt một đêm sau khi đặt hai viên thuốc và uống 10 viên cùng lúc. Sáng hôm sau, người bệnh ngất trong nhà vệ sinh, mất nhiều máu nhưng không đến viện. Cầm cự hai tuần, tình trạng xuất huyết âm đạo ngày càng nặng, bệnh nhân vào Bệnh viện Đồng Nai cấp cứu và được chuyển đến TP HCM.

Ngày 30/8, BS.CK2 Bùi Thị Hồng Nhu, Trưởng Phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Từ Dũ, cho biết thai phụ vào viện khi nguy kịch, sốc nhiễm trùng, cần mổ cấp cứu. Bệnh nhân không có người thân đi cùng, không có tiền. Bệnh viện lập hội đồng gồm các y bác sĩ và nhân viên cùng ký vào biên bản xác nhận vụ việc. Kíp mổ ghi nhận vùng bụng có mủ đục rất hôi.

Sau khi gỡ dính thấy tử cung, êkíp thấy vết rách ngang 5 cm và vết rách xuống 3 cm ngay vị trí vết mổ sinh cũ. Vùng hố chậu trái có khối áp xe to, ruột dính thành một khối và dính vào thành bụng. Các bác sĩ phải cắt tử cung, gỡ các khối dính để cứu tính mạng người bệnh.

Nhân viên y tế trong phòng mổ Bệnh viện Từ Dũ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sau mổ 5 ngày, người bệnh hết sốt, ăn uống khá hơn, hết thiếu máu, chỉ số nhiễm trùng giảm. Người phụ nữ cho biết quê Nam Định, được bà nội nuôi từ lúc vài tháng tuổi. Sau khi bà mất năm 15 tuổi, cô vào TP HCM, có bạn trai và lập gia đình, từng sinh mổ hai lần được một bé trai, một bé gái. Chồng nghiện ngập, đánh đập nên bỏ đến Đồng Nai ở trọ làm thuê vài tháng nay, không ngờ đã mang bầu trước đó, không có khả năng sinh con nên tìm kiếm cách phá thai theo "bác sĩ Google".

Các chuyên gia y tế thường xuyên tiếp nhận nhiều bệnh nhân tự điều trị bằng các bài thuốc không kiểm nghiệm trên Internet. Họ gọi tình trạng này là "bác sĩ Google".

Bệnh nhân không có bảo hiểm y tế, bệnh viện phải giúp đỡ viện phí, các nữ hộ sinh hỗ trợ vệ sinh, ăn uống, sinh hoạt cá nhân trong những ngày qua.

Bệnh viện thường tiếp nhận cấp cứu nhiều bệnh nhân nguy kịch do phá bỏ thai không an toàn. Bác sĩ khuyến cáo mọi người không nên tự ý xử lý những vần đề liên quan đến sức khỏe theo các thông tin không chính thống trên mạng xã hội, gây nguy hiểm đến tính mạng. Thủ thuật phá thai nên được thực hiện ở các bệnh viện và do bác sĩ tiến hành.

Lê Phương