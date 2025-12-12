Suýt chết vì nhiễm virus từ giường của người mẹ quá cố

Trung QuốcThực hiện phong tục ngủ trên giường mẹ khi để tang, người con trai gặp các triệu chứng giống bà do nhiễm virus lây qua bọ ve.

Người đàn ông họ Trần, ngoài 60 tuổi, là con một trong một gia đình ở vùng nông thôn hẻo lánh tỉnh Chiết Giang. Mẹ ông, 86 tuổi, sức khỏe luôn tốt và làm việc đồng áng mỗi ngày. Tuy nhiên, sau Tết Trung thu 25/9, bà bất ngờ qua đời sau khi bị nôn mửa và tiêu chảy, SCMP ngày 12/12 đưa tin.

Ông Trần ngủ trên giường mẹ sau khi bà qua đời theo phong tục địa phương. Nghi thức này thường kéo dài tới ngày 35 sau khi người thân qua đời, được cho là sẽ dẫn dắt linh hồn người đã khuất bình yên sang thế giới bên kia.

Bọ ve, vật trung gian truyền virus gây hội chứng sốt kèm giảm tiểu cầu ở người. Ảnh: Sina

Theo quan niệm dân gian, linh hồn sẽ dần tan biến và mỗi chu kỳ 7 ngày lại đánh dấu một bước tiến gần hơn đến nơi an nghỉ cuối cùng. Con số 7 có ý nghĩa đặc biệt trong văn hóa tang lễ ở Trung Quốc, tượng trưng cho chu kỳ thay đổi, chuyển hóa và kết thúc. Nghi thức này cũng bắt nguồn từ tập tục thờ cúng tổ tiên trong đó người nhà đốt vàng mã, tổ chức cúng bái, để cầu xin tổ tiên bảo vệ người trần.

Trong ngày thứ 10 nằm ngủ trên giường mẹ, ông Trần thấy người yếu đi, cơ bắp đau nhức. Ông cũng bị tiêu chảy và nôn mửa giống tình trạng của mẹ trước khi qua đời.

Người nhà đưa ông vào bệnh viện Đại học Chiết Giang cấp cứu. Bác sĩ Thịnh Cát Phương, chủ nhiệm Khoa Truyền nhiễm, chẩn đoán ông Trần bị nhiễm virus gây hội chứng sốt kèm giảm tiểu cầu, loại virus lây truyền qua bọ ve. Virus này khiến cơ thể người bệnh phát sốt, ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa và nếu bị nặng, sẽ gây rối loạn miễn dịch và suy tạng.

Bác sĩ suy đoán mẹ của ông Trần có thể nhiễm virus do bọ ve cắn. Sau khi ông ngủ trên giường của bà, phần da hoặc niêm mạc tiếp xúc với chất dịch cơ thể của mẹ còn sót lại khiến cơ thể ông nhiễm cùng loại virus.

Sức khỏe của ông Trần đã cải thiện sau vài ngày điều trị. Cơ quan kiểm soát dịch bệnh địa phương cũng tới nhà ông để khử trùng, ngăn chặn virus lây lan, đồng thời khuyến cáo người dân nên sử dụng thuốc chống côn trùng và nhanh chóng làm sạch vùng bị cắn để phòng ngừa nhiễm trùng.

Câu chuyện suýt chết của ông Trần gây xôn xao mạng xã hội. Một người bày tỏ thông cảm cho lòng hiếu thảo của ông Trần nhưng cho rằng "chúng ta nên thực hành hiếu thảo một cách khoa học, loại bỏ những phong tục lạc hậu".

Người dùng mạng cũng nhắc đến một phong tục khác gây tranh cãi trong văn hóa Trung Quốc là đốt đồ đạc của người chết để tránh xui xẻo. Có người cho rằng phong tục này không phải là mê tín dị đoan, mà là cách để phòng ngừa bệnh tật lây lan.

