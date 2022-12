Suýt chết vì hạt bắp 'lạc' vào phế quản

Cần ThơNgười phụ nữ 62 tuổi ăn bắp rồi bị hít sặc vài hạt vào phế quản, gây đau tức ngực, suy hô hấp nặng.

Ngày 3/12, bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cấp cứu trong tình trạng thở co kéo, đau tức ngực. Do khó thở ngày càng tăng, người bệnh bị tím tái nên được đặt nội khí quản cấp cứu, dùng kháng sinh, an thần và giãn cơ. Người nhà cho biết, trước đó bệnh nhân ăn bắp và ho sặc.

Các bác sĩ nhận định đây là trường hợp suy hô hấp cấp do dị vật đường thở, viêm phổi hít, nên đã nội soi phế quản cấp cứu. Kết quả nội soi thấy hình ảnh viêm cấp tính niêm mạc phế quản phải, tăng tiết đàm. Sau 30 phút, ê kíp gắp thành công dị vật ra khỏi phế quản người bệnh.

Sau 10 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân chuyển biến tốt, được xuất viện hôm 13/12.

Bác sĩ Nguyễn Tuấn Nghĩa, Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, cho biết dị vật đường thở là một cấp cứu nội khoa nguy hiểm. Bệnh nhân có thể tử vong do tắc nghẽn đường thở dẫn đến suy hô hấp cấp hoặc viêm phổi hít do vi khuẩn từ dị vật. Hiện, với sự tiến bộ của nội soi phế quản, dị vật có thể được lấy ra dễ dàng và người bệnh hồi phục mà không để lại di chứng.

Nữ bệnh nhân khi được chăm sóc, điều trị tại viện. Ảnh: Phương Chi

Bác sĩ Nghĩa khuyến cáo người dân không nên cười nói khi ăn uống do nắp thanh quản mở ra, thức ăn có thể lọt vào đường thở. Khi có biểu hiện sặc, hóc dị vật, mọi người nên đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời, tránh biến chứng nguy hại.

