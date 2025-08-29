Suýt chết sau khi ăn thủ lợn luộc chưa chín

Bắc NinhSau khi ăn món thủ lợn tái, người đàn ông 44 tuổi sốt cao, lơ mơ, tím tái toàn thân, bác sĩ phát hiện nhiễm liên cầu lợn, tiên lượng nặng.

Ngày 29/8, đại diện Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục, tiên lượng xấu sau ăn món thủ lợn. Đây là phần thịt ở đầu lợn gồm tai, má và cổ lợn, hay còn gọi là thủ thịt, thịt sỏ, được chế biến thành nhiều món hấp dẫn như giò thủ, má heo quay, nộm má tai heo...

Trước đó, anh được đưa đến Trung tâm Y tế Lục Nam cấp cứu với triệu chứng mệt mỏi, tức ngực, được hạ sốt và truyền dịch nhưng không tiến triển. Tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân sốc, huyết áp tụt sâu. Êkíp truyền dịch, dùng thuốc vận mạch, sau đó chuyển bệnh nhân vào khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để điều trị chuyên sâu.

Các kết quả xét nghiệm xác định dương tính với vi khuẩn liên cầu lợn, đồng thời có dấu hiệu viêm màng não mủ. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết do liên cầu lợn, viêm màng não mủ trên nền bệnh nhân tăng huyết áp. Bác sĩ áp dụng phác đồ điều trị kháng sinh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, kết hợp chăm sóc tích cực.

Sau 9 ngày điều trị, tình trạng cải thiện rõ rệt, người bệnh tỉnh táo, ăn uống được, hết sốt, các chỉ số huyết học trở về bình thường, kết quả cấy máu âm tính. Bệnh nhân kể lại ăn món thủ tái, nấu chưa chín kỹ.

Bác sĩ Thái Văn Tiệp, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, nhận định đây là trường hợp điển hình của nhiễm liên cầu lợn thể nặng khi xuất hiện đồng thời cả hai thể: Nhiễm khuẩn huyết và viêm màng não mủ. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, nguy cơ tử vong là rất cao.

Bệnh liên cầu lợn ở người có thể diễn tiến rất nhanh. Trường hợp nhẹ có thể nhiễm khuẩn huyết - viêm phổi, nặng có thể có viêm màng não kèm theo mất thính lực; trường hợp rất nặng có thể dẫn đến sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan và tử vong nếu không được chẩn đoán và điều trị sớm. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh

Bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn tiết canh, thịt lợn hoặc các sản phẩm từ lợn chưa được nấu chín kỹ, tuân thủ nguyên tắc "ăn chín, uống sôi" để phòng ngừa nguy cơ nhiễm liên cầu lợn và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác. Khi có biểu hiện sốt cao kéo dài, không dứt, kèm theo mệt mỏi, đau đầu, tím tái hoặc rối loạn ý thức, người bệnh không nên tự ý mua thuốc điều trị tại nhà mà cần đến ngay các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Thúy Quỳnh