Suýt chết do bỏ uống thuốc chữa tiểu đường

Thái NguyênSau một tuần tự ý bỏ thuốc chữa tiểu đường, cụ bà 72 tuổi mệt mỏi, khó thở, vào viện trong tình trạng nặng, ngừng tim.

Bà phát hiện bệnh tiểu đường (đái tháo đường) từ năm ngoái, theo dõi và nhận thuốc tại bệnh viện tuyến huyện. Gần đây, bà mệt mỏi, tự ý bỏ thuốc. Một tuần sau, bà bị sụt cân, mệt nhiều, khó thở, vào viện bệnh chuyển nặng rất nhanh, bị toan chuyển hóa (acid máu) nặng sau đó ngừng tim, phải đặt ống nội khí quản, thở máy và lọc máu liên tục.

Các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, bệnh nhân thoát nguy kịch và giữ được mạng sống, chuẩn bị xuất viện.

Ngày 23/4, bác sĩ Phạm Văn Khang, Khoa Hồi Sức Tích cực - Chống độc, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, cho biết đái tháo đường là bệnh mạn tính với đặc trưng đường huyết luôn ở mức cao hơn bình thường. Người bệnh cần sử dụng thuốc điều trị dạng uống hoặc tiêm, hằng ngày theo chỉ định của bác sĩ. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân tự ý bỏ thuốc hoặc giảm liều thuốc dẫn đến biến chứng nặng.

"Sai lầm phổ biến là chế độ ăn không hợp lý, bỏ thuốc điều trị hoặc tự ý dùng thuốc đông y", bác sĩ Khang nói và thêm rằng một số trường hợp xét nghiệm cho thấy thành phần thuốc đông y có chứa phenformin là chất đã bị cấm, do người bệnh tự mua theo quảng cáo trên mạng.

Phenformin là một trong các thuốc nhóm Biguanides điều trị đái tháo đường từ những năm 1920. Năm 1977, thuốc này bị ngưng sử dụng tại Mỹ và các nước châu Âu do nguy cơ cao gây toan chuyển hóa nặng kể cả với liều do bác sĩ chỉ định. Tuy nhiên, loại thuốc này vẫn còn được dùng ở một vài nước, và các ca tử vong do toan chuyển hóa liên quan phenformin vẫn được báo cáo.

Bác sĩ khám cho người bệnh trước ngày xuất viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ khuyến cáo người bệnh đái tháo đường cần kiểm soát tốt chế độ ăn, dùng thuốc đều đặn theo chỉ định của bác sĩ và có máy thử đường huyết để thử khi cần thiết. Khi có dấu hiệu bất thường như mệt mỏi, khát nước, đi tiểu nhiều, sút cân, nên đến bệnh viện kiểm tra hoặc thông báo với bác sĩ điều trị để được tư vấn và điều chỉnh thuốc phù hợp.

"Không nên trì hoãn điều trị hoặc tự ý mua thuốc không có chỉ định vì dễ làm bệnh nặng hơn, nhanh chóng nguy kịch", bác sĩ Khang nói.

Lê Nga