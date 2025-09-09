Suýt bị giật chồng bởi người đàn ông mê thể thao

Người đàn ông đó không có vợ, luôn lấy lý do này nọ để gọi điện, nhờ vả chồng tôi, đến viên muối nhỏ cũng mượn, xin.

Hôm nay tôi muốn nói, thời gian của mỗi người là rất quan trọng. Khi bạn sử dụng thời gian cho ai chính là yêu thương và quan tâm thật sự tới người đó, chứ không chỉ có tiền mới có thương. Gia đình tôi đủ ăn đủ mặc và đã nghỉ việc để về hưu bên cạnh nhau. Tôi và chồng cưới nhau 15 năm, không bao giờ giận hờn, cãi vã hay xa nhau. Cho đến một ngày chồng tôi tập chạy bộ marathon với nhóm người, trong đó có một anh không có vợ và luôn lấy lý do này nọ để gọi điện, nhờ vả chồng tôi, đến viên muối nhỏ cũng mượn, xin.

Tôi biết chồng mình rất hiền lành, tốt bụng và thương người nên sẵn lòng giúp đỡ mà không nghĩ ngợi gì. Anh ấy luôn như vậy, nghĩ mình là người tốt, giúp người là đúng. Anh kia luôn nhắn tin, lôi kéo và muốn chồng tôi phải lo thêm. Tôi thấy hơi bất thường nên nói chồng không nên tiếp xúc nữa, tránh gây phiền phức cho mình. Lúc đó chồng tôi mới kể rằng nhóm chạy bộ chung nói rằng: "Đi với anh ấy về sẽ bỏ vợ luôn".

Các chị em chỉ sợ những cô gái mới là kẻ thích giật chồng, tôi không ngờ đàn ông thể thao cũng trà trộn vào các nhóm để giật chồng người khác, bằng cách lợi dụng lòng tốt để chiếm thời gian và sự quan tâm của họ. Ban đầu chỉ rủ chạy bộ, đi chạy giải cùng nhau hết giải này tới giải kia, rồi rủ cùng chạy xe đạp, cuối cùng các bà vợ mất chồng không chỉ trong tay phụ nữ mà còn trong tay đàn ông chạy marathon 42 km. Cũng may chồng tôi kịp thức tỉnh, cũng không phải típ người "bóng bóng bang bang" nên không yêu đương gì. Thế nhưng vì ngây thơ và tin người nên anh cũng bị lôi kéo gần một năm trời.

Như lời chồng tôi kể, anh ta có em trai (đã có vợ) cũng đi chạy chung. Anh ta rủ em trai mình đi cùng, hết chạy bộ tới đạp xe, đánh bóng. Nói chung là anh ta dùng hết thời gian của em trai, đến mức vợ của em trai bỏ lên Đồng Nai ở, không còn muốn về sống với ông chồng u mê, quên vợ, chỉ quan tâm anh trai. Nếu tôi không kịp thời ngăn cản chắc vợ chồng tôi cũng có kết cục giốn vợ chồng em trai anh ta.

Chị em phụ nữ ngày nay vốn rất nhạy cảm và không thể hiểu rõ cách thức lôi kéo của đàn ông thích giật chồng theo kiểu anh em bạn bè ăn nhậu, thể thao, du lịch cùng sở thích. Vì vậy, đời sống hôn nhân ngày nay rất khó giữ khi chiêu trò giật chồng không chỉ của phụ nữ mà còn có đàn ông thích giật chồng rất tinh vi. Gia đình em trai tan nát mà anh ta cũng không cần biết, chỉ muốn được đàn ông trong nhóm marathon quan tâm tới anh ta mà thôi. Chồng tôi mới vào nhóm marathon, là "gà mờ" nên chỉ đam mê chạy bộ, không hề nghĩ thời gian không còn dành cho vợ con thì tình cảm với vợ con cũng phai nhạt, xa cách dần.

Tôi đã chặn trang cá nhân của người đàn ông đó và chồng tôi vì không muốn phiền phức nên đã tắt máy điện thoại cho yên thân. Người có lòng tự trọng không bao giờ làm phiền người khác, việc anh ta luôn nhắn tin rủ rê chạy bộ ngày đêm, đạp xe đạp đường dài 140 km đã khiến gia đình tôi bất an. Người ta luôn lấy lý do này nọ để khiến bạn mất thời gian dành cho gia đình bạn, chính là đang phá nát hạnh phúc gia đình của bạn. Nếu bạn không tỉnh táo mà cho rằng anh em bạn nhậu, bạn marathon, bạn xe đạp, bạn tennis, bạn pickleball... đều chiếm lấy phần lớn thời gian của mình, đó gọi là đam mê, thì không thoát nổi đâu. Thời gian cha dành cho con, chồng dành vợ chính là tình yêu gia đình đích thực chất sau khi bạn đã có tiền đủ ăn mặc.

Hoa Hồng