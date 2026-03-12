Suy thận trở nặng sau khi bỏ thuốc để uống vitamin, dầu cá

Người đàn ông ở Đài Loan suy thận mạn tính chăm chỉ uống thuốc bổ nhưng lại bỏ bê thuốc đặc trị khiến chỉ số lọc cầu thận sụt giảm nghiêm trọng.

Trong bài đăng gần đây trên trang cá nhân, chuyên gia dinh dưỡng Tseng Chien-ming chia sẻ câu chuyện về một bệnh nhân có chỉ số lọc cầu thận (eGFR) chỉ còn 39. Ông kể khi được hỏi về việc tuân thủ việc uống thuốc điều độ, bệnh nhân cho biết đôi khi quên thuốc bác sĩ kê đơn nhưng các loại thực phẩm chức năng như dầu cá, curcumin và vitamin tổng hợp thì chưa bỏ sót ngày nào. Ông Tseng gọi đây là tình trạng người bệnh suy tôn viên uống bổ sung như "thần dược" trị bách bệnh, trong khi lại xem nhẹ các loại thuốc cứu mạng.

Ảnh minh họa: Harvard Health Publishing

Chỉ số eGFR ở mức 39 đồng nghĩa bệnh nhân đã bước sang giai đoạn 3b của bệnh thận mạn tính. Ở giai đoạn này, người bệnh tuyệt đối không tùy tiện ăn uống hay nạp dưỡng chất theo cảm tính. Chuyên gia Tseng chỉ đích danh 4 nhóm thực phẩm bổ sung liều cao thường khiến thận suy kiệt nhanh hơn.

Thứ nhất, vitamin tổng hợp thường chứa nhiều vitamin tan trong dầu như vitamin A cùng các khoáng chất kali và phốt pho. Cơ thể người suy thận không thể chuyển hóa hiệu quả các chất này, từ đó gây tích tụ độc tính. Bệnh nhân chỉ nên dùng các sản phẩm mà nhà sản xuất đặc chế riêng cho bệnh lý thận. Thứ hai, người dùng uống dầu cá có độ tinh khiết kém hoặc chứa thêm vitamin tan trong dầu liều cao sẽ vô tình tạo thêm gánh nặng cho hệ bài tiết.

Thứ ba, tinh bột nghệ hay curcumin trên thị trường thường chứa hàm lượng ion kali cao, dễ tương tác xấu với thuốc huyết áp hoặc thuốc chống đông máu. Cuối cùng, người bệnh nạp vitamin nhóm B quá mức cần thiết sẽ ép hệ thống lọc vốn đã mệt mỏi của thận làm việc quá tải để đào thải lượng dư thừa.

Chuyên gia nhấn mạnh các loại thuốc kiểm soát huyết áp, đường huyết hay đạm niệu mới đóng vai trò "vũ khí" bảo vệ thận và làm chậm quá trình suy thoái. Thực phẩm chức năng chỉ hỗ trợ duy trì sức khỏe, hoàn toàn không thể thay thế liệu pháp y khoa chính quy. Bác sĩ khuyến cáo người bệnh ưu tiên uống thuốc đúng giờ. Nếu muốn dùng thêm sản phẩm bổ trợ, bệnh nhân cần mang theo bao bì đến phòng khám để y bác sĩ kiểm định chất lượng, tránh rước thêm tổn thương cho cơ thể.

Bình Minh (Theo CTwant, Mirror Media)