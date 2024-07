Suy thận do say nắng nóng

Phú ThọNgười đàn ông 60 tuổi, ra đồng phun thuốc trừ sâu giữa trưa nắng nóng, về nhà co rút cơ, vã mồ hôi, khát nước, vào viện bác sĩ chẩn đoán suy thận do say nắng, say nóng.