Suy thận bởi lối sống 'cú đêm'

Kết quả chụp mạch máu não ghi nhận bệnh nhân bị tắc động mạch cảnh trong và động mạch não giữa bên trái, dẫn đến đột quỵ nhồi máu não. Các bác sĩ can thiệp bằng phương pháp hút huyết khối cơ học, giúp tái thông hoàn toàn vùng mạch bị tắc, hạn chế tổn thương não lan rộng.
Chàng trai không có bệnh lý nền gây nguy cơ đột quỵ thường gặp như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, béo phì, dị dạng mạch máu, rung nhĩ... Tuy nhiên, người nhà cho biết anh hút thuốc lá mỗi ngày suốt 6 năm qua, thường xuyên thức khuya đến 1-2 giờ.
"Đây là những yếu tố nguy cơ âm thầm nhưng nguy hiểm, làm tăng tốc độ lão hóa thành mạch máu, dẫn đến tình trạng xơ vữa, dễ gây đột quỵ dù tuổi đời còn rất trẻ", bác sĩ phân tích.
Tương tự, Hân, 27 tuổi, thường xuyên chỉ ngủ hai tiếng mỗi đêm, đau nhức xương tay chân, khó thở, phù chân và ho có đờm kéo dài từ đầu năm 2024. Tin rằng những dấu hiệu này sẽ tự biến mất, cô không đi khám. Giữa năm, cô bất ngờ ngất xỉu tại nơi làm việc. Khi nhập viện, bác sĩ kết luận thiếu nữ suy thận giai đoạn cuối.
Hân sinh hoạt thiếu lành mạnh trong nhiều năm, thường xuyên thức khuya, uống nước ngọt. "Những thói quen này em duy trì từ thời còn đi học, lúc đó em thấy cơ thể chịu được nên đâu quan tâm gì", cô gái nói.
Cô gái chia sẻ chưa từng biết về bệnh suy thận và không lường trước mức độ nguy hiểm. Khi nhận kết quả, bệnh nhân bắt đầu tìm hiểu và biết mình phải chạy thận suốt đời hoặc ghép thận mới sống được. May mắn, cô được hồi sinh nhờ quả thận mẹ hiến tặng, ghép thành công hồi giữa tháng 5.
Cùng quan điểm, PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch Hội Đột quỵ TP HCM, cho rằng dù không phải yếu tố trực tiếp, thức khuya vẫn có thể tác động tiêu cực đến hệ tim mạch và não bộ theo nhiều cơ chế khác nhau do làm xáo trộn nhịp sinh học tự nhiên.
Khi cơ thể phải hoạt động trái với giờ sinh lý thông thường, dạ dày sẽ tiết dịch nhiều hơn, huyết áp có xu hướng tăng cao và trí nhớ có thể bị ảnh hưởng.
Nguy cơ đột quỵ cao hơn ở những người có bệnh lý nền như cao huyết áp, tiền sử đột quỵ hoặc bệnh tim mạch. Với nhóm này, việc thay đổi giờ giấc sinh hoạt không chỉ gây rối loạn nhịp sinh học mà còn làm tăng nguy cơ xuất hiện những bất thường về huyết áp.
Nhiều bằng chứng khoa học còn cho thấy hiện tượng rối loạn đồng hồ sinh học chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến trạng thái tâm lý u sầu và rối loạn lo âu, trầm cảm. Ở người bình thường, buổi sáng là thời gian cảm thấy khoan khoái, đầy năng lượng. Ngược lại, với những "cú đêm", phong độ tinh thần tồi tệ vào buổi sáng, mãi đến tối mới cải thiện. Chu kỳ ngủ và thức của họ cũng bị rối loạn, giấc ngủ thường quá dài hoặc quá ngắn.
Tình trạng rối loạn giấc ngủ ở các "cú đêm" có thể gây các vấn đề về trí nhớ, mức độ tập trung, ảnh hưởng cuộc sống và hiệu quả công việc. Tình trạng này kéo dài còn làm gia tăng tần suất bệnh ung thư, dạ dày, hen, COPD, gan, cơ xương khớp, bệnh lý liên quan hệ miễn dịch... Nhóm người trẻ tuổi mắc rối loạn giấc ngủ có nguy cơ cao hơn về giảm năng suất làm việc, thiếu tập trung.
Bên cạnh đó, PGS.TS.BS Nguyễn Anh Tuấn, Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật ống tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nhận định thói quen ngủ muộn là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng béo phì, gây rối loạn hormone, giảm tốc độ trao đổi chất, tăng cảm giác thèm ăn và ảnh hưởng sự cân bằng đường huyết. Thức khuya có thể khiến cơ thể sử dụng đường trong máu không hiệu quả, chất béo tích tụ nhiều hơn gây ra bệnh tiểu đường type 2.
Theo PGS Thắng, đối với người mắc bệnh nền, giải pháp tối ưu nhất vẫn là duy trì nhịp sinh học ổn định. Nếu không thể tránh khỏi làm việc ban đêm, họ cần kiểm soát huyết áp chặt chẽ hơn so với người bình thường bằng cách uống thuốc đều đặn, theo dõi huyết áp thường xuyên và khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm những nguy cơ tiềm ẩn.
"Với những người hoàn toàn khỏe mạnh, cơ thể vẫn sẽ có cơ chế thích nghi với lối sinh hoạt này", chuyên gia cho biết.
PGS Thắng cho rằng nhiều người, như tiểu thương ở chợ đầu mối, phải thức khuya dậy sớm vì công việc, thì không thể khuyên họ bỏ việc. Giải pháp là cần tự điều chỉnh lối sống, ngủ đủ giấc vào hôm sau, tập thể dục, ăn uống lành mạnh để giữ sức khỏe dù làm việc trái giờ.
Mỹ Ý
*Tên nhân vật được thay đổi