Suy gan cấp sau khi uống thuốc nam tăng sinh lý

Hà NộiNgười đàn ông 43 tuổi tự ý sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc để tăng cường sinh lý, sau một tháng thì vàng da, vàng mắt, mệt mỏi tăng dần.

Khám tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, người bệnh cho biết không có tiền sử mắc bệnh lý gan, hiếm khi uống rượu bia. Chỉ sau một tháng sử dụng thuốc nam trị yếu sinh lý, ông xuất hiện các triệu chứng trên.

Các bác sĩ chẩn đoán ông bị suy gan cấp do ngộ độc thuốc. Dù được điều trị nội khoa tích cực, bệnh tình vẫn tiến triển xấu, nguy cơ hôn mê, buộc phải ghép gan cấp cứu, hồi cuối tháng 12/2024.

May mắn, nhờ có người hiến tạng từ nguồn cho chết não, ca ghép gan đã thành công và bệnh nhân hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, theo bác sĩ Lê Nam Khánh, Khoa Hồi sức ngoại khoa và ghép tạng, không phải ai cũng may mắn như vậy do nguồn tạng hiến còn rất khan hiếm.

Khoa thường xuyên tiếp nhận các ca suy gan cấp do người bệnh tự ý sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc hoặc tự ngưng điều trị virus viêm gan B. Một số loại thảo dược có thể gây tổn thương gan nghiêm trọng, dẫn đến suy gan cấp với tỷ lệ tử vong lên tới 60% nếu không được điều trị kịp thời.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên tự ý sử dụng thuốc nam chưa kiểm chứng và cần tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều trị, đặc biệt với bệnh nhân viêm gan B. Ngoài ra, cần theo dõi chức năng gan định kỳ, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế rượu bia và tập thể dục đều đặn.

Lê Nga