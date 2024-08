Suy đa tạng, tử vong do sốt xuất huyết

Hải PhòngNgười phụ nữ 45 tuổi mắc sốt xuất huyết diễn biến nặng, viêm phổi, bội nhiễm kèm suy đa tạng, không thể cứu chữa.

Ngày 9/8, đại diện Sở Y tế Hải Phòng cho biết bệnh nhân tử vong tại nhà, là ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm trên địa bàn. Trung tâm Y tế quận Lê Chân điều tra dịch tễ về bệnh nhân và những hộ dân xung quanh, tiến hành các biện pháp phòng chống dịch, vệ sinh môi trường, loại bỏ các ổ loăng quăng bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi tại khu dân cư.

Người bệnh là giáo viên, chăm sóc mẹ điều trị sốt xuất huyết ở Hà Nội từ ngày 18/6. Bốn ngày sau, cô cũng được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Các bác sĩ điều trị tích cực, cho bệnh nhân thở máy, lọc máu, truyền dịch nhưng tình trạng không cải thiện, viêm phổi nặng hơn. Gia đình xin đưa bệnh nhân về nhà, tử vong ngày 8/8.

Hiện tại, chồng và hai con của bệnh nhân này không bị sốt xuất huyết, sức khỏe người mẹ cũng đã ổn định. Các hộ dân gần nhà người bệnh không có ai mắc bệnh này.

Muỗi vằn là nguồn truyền bệnh sốt xuất huyết. Ảnh: Kauvery Hospital

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm do virus Dengue gây nên. Đặc điểm của bệnh là sốt, xuất huyết và thoát huyết tương, có thể dẫn đến rối loạn đông máu, suy tạng, nếu không được chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời dễ dẫn đến tử vong.

Sốt xuất huyết có biểu hiện lâm sàng đa dạng, diễn biến nhanh từ nhẹ đến nặng. Bệnh thường khởi phát đột ngột và diễn biến qua ba giai đoạn: sốt, nguy hiểm và hồi phục. Phát hiện sớm bệnh và hiểu rõ những vấn đề lâm sàng trong từng giai đoạn giúp bác sĩ điều trị đúng và kịp thời, nhằm cứu sống người bệnh.

Bác sĩ khuyến cáo khi sốt cao đột ngột, liên tục không giảm, đau đầu, cần đến các cơ sở y tế để khám, tránh tự ý uống thuốc và truyền dịch tại nhà. Có thể uống paracetamol để hạ sốt và làm dịu cơn đau. Tuyệt đối không uống aspirin hoặc ibuprofen vì hai thuốc này có thể tăng nguy cơ xuất huyết.

Muỗi vằn aedes egypti là nguồn lây bệnh chính, do đó cần xử lý các khu vực tối tăm, ẩm thấp, môi trường nước đọng ngăn muỗi sinh sôi và phun thuốc diệt. Bộ Y tế ghi nhận từ đầu năm đến nay, cả nước có khoảng 42.000 ca sốt xuất huyết, 5 người tử vong. So với cùng kỳ năm 2023, số mắc giảm 1,2 lần, số tử vong giảm 6 ca. Tuy nhiên, Bộ Y tế khuyến cáo người dân không chủ quan do dịch bệnh bắt đầu vào giai đoạn cao điểm.

Thúy Quỳnh