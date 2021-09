Suy đa tạng do uống thuốc nam trộn paracetamol

Bà mua loại thuốc được quảng cáo là "có thể chữa được bách bệnh, có bệnh gì uống cũng khỏi", giao hàng tận nhà. Thuốc được chia thành gói nhỏ, mỗi ngày uống 10 viên chia 2 bữa sáng và chiều.

Uống thuốc được khoảng 10 ngày, bà xuất hiện các triệu chứng mệt tăng dần, sốt, ăn uống kém, đầy tức bụng. Điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang với chẩn đoán viêm gan cấp, viêm thận cấp trên nền bệnh nhân đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa lipid máu, theo dõi ngộ độc thuốc nam.

Cuối tháng 8, bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, trong tình trạng suy đa tạng kèm viêm phổi trên nền có nhiều bệnh mạn tính. Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, cho biết sau khi rà soát tất cả nguyên nhân gây ngộ độc đều không có kết quả, nghi ngờ tập trung vào gói thuốc nam mà bệnh nhân đang sử dụng.

Kết quả Viện pháp y Quốc gia xét nghiệm mẫu thuốc nam bệnh nhân uống, phát hiện có chất paracetamol được trộn lẫn vào thuốc. Paracetamol là thuốc giảm đau, hạ sốt, chỉ uống với liều lượng và hướng dẫn cụ thể khi có chỉ định của bác sĩ.

Loại thuốc nam bệnh nhân đã sử dụng, được phát hiện trộn chất paracetamol, là nguyên nhân gây ngộ độc. Ảnh: Mai Thanh

Bác sĩ Nguyên cho biết Trung tâm thường xuyên tiếp nhận các trường hợp bị ngộ độc do sử dụng thuốc nam không rõ ngồn gốc, thành phần. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên các bác sĩ phát hiện chất paracetamol được trộn vào thuốc nam gây ngộ độc cho bệnh nhân.

"Chúng tôi nhiều lần phát hiện tình trạng trộn corticoid vào thuốc nam, nhưng đây là lần đầu điều trị bệnh nhân bị ngộ độc do uống thuốc nam trộn paracetamol. Trộn paracetamol vào thuốc nam với liều lượng không được công bố khiến bệnh nhân bị ngộ độc là việc làm phi pháp", bác sĩ Nguyên nói.

Sau hơn 2 tuần điều trị tại Trung tâm Chống độc, tình trạng của bệnh nhân này đã ổn định.

Ở Việt Nam, ngộ độc paracetamol là nguyên nhân ngộ độc thường gặp. Ngộ độc paracetamol do một trong hai nhóm nguyên nhân: Do chủ động uống quá liều hoặc do lạm dụng thuốc, dùng sai dẫn tới quá liều mà không biết khi giảm đau, hạ sốt tại nhà. Trường hợp lạm dụng thuốc rất dễ xảy ra, thường với người sốt cao, kéo dài, đau nhiều, đau mạn tính...

Các biểu hiện ngộ độc paracetamol rất kín đáo. Vài ngày đầu khởi phát, nếu không xét nghiệm theo dõi thì không thể biết, khi được phát hiện thì đã muộn, tổn thương gan, thậm chí suy gan cấp, hôn mê gan và tử vong.

Bác sĩ Nguyên khuyến cáo người dân khi có bệnh nên đi khám tại các cơ sở y tế và uống thuốc theo đơn của bác sĩ. Không nên tự ý dùng thuốc theo kinh nghiệm dân gian, thuốc trôi nổi trên thị trường, không rõ nguồn gốc xuất xứ, để tránh tiền mất, tật mang.