Suy đa tạng do tự chữa gout

Bắc GiangKhối u ở cổ chân vỡ, chảy dịch, người đàn ông 48 tuổi không đến viện mà ở nhà tự bôi thuốc, một tháng rưỡi sau nhiễm trùng, suy kiệt toàn thân, suy đa tạng.

Ngày 1/1, đại diện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết bệnh nhân phù, sốt 39-40°C suốt 10 ngày, sốc nhiễm khuẩn và suy đa tạng với các dấu hiệu huyết áp thấp, mạch nhanh, nhịp tim nhanh.

Ông mắc bệnh gout từ năm 2016 trên nền tăng huyết áp và đái tháo đường nhưng không tuân thủ điều trị, thường xuyên sử dụng thuốc giảm đau không rõ nguồn gốc. Gout là dạng viêm khớp phổ biến xảy ra do nồng độ axit uric trong máu tăng cao, dẫn đến hình thành và lắng đọng các tinh thể urat ở khớp, gây đau.

Bác sĩ Lương Hương Giang, khoa Hồi sức tích cực, nhận định tổn thương của bệnh nhân xuất phát từ khối u tại cổ chân. Khối u là do tinh thể acid uric lắng đọng lại tại mô mềm sau một thời gian dài không kiểm soát acid uric máu - dấu hiệu đặc trưng của bệnh gout - khiến bị vỡ. Do không được xử lý đúng cách, bệnh nhân nhiễm trùng ngày càng nặng, phải thở máy do suy hô hấp nặng. Bệnh nhân tiếp tục điều trị tại viện.

Bệnh nhân điều trị tại viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ khuyến cáo lạm dụng thuốc khiến bệnh gout tiến triển xấu, làm suy yếu sức đề kháng nên cơ thể dễ bị nhiễm trùng và tăng nguy cơ biến chứng nguy hiểm. Các khớp của bệnh nhân đã biến dạng tạo ra u cục kích thước khác nhau làm giảm khả năng vận động, gây đau nhức mạn tính.

Bệnh gout không được kiểm soát tốt có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng như lắng đọng axit uric lâu ngày, tổn thương thận, suy thận hoặc làm biến dạng khớp, khiến bệnh nhân đau nhức mạn tính và giảm khả năng vận động. Đặc biệt, tổn thương từ bệnh gout bị nhiễm trùng nguy cơ dẫn đến viêm mô bào nặng hoặc nhiễm trùng huyết, đe dọa tính mạng.

Bác sĩ khuyến cáo người bệnh gout cần thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ, kiểm soát tốt nồng độ axit uric trong máu để hạn chế các biến chứng. Người có bệnh lý nền như tăng huyết áp và đái tháo đường cần tuân thủ điều trị nghiêm ngặt, tránh tự ý sử dụng các loại thuốc không rõ nguồn gốc. Bệnh nhân duy trì chế độ ăn uống khoa học, hạn chế thực phẩm chứa nhiều purin (như nội tạng động vật, hải sản), sống lành mạnh.

Thúy Quỳnh