Suy đa tạng do rắn hổ mang cắn

Hòa BìnhSau 4 ngày đắp lá cây chữa rắn cắn tại nhà, người đàn ông 66 tuổi, bị nhiễm trùng, suy đa tạng, nhập viện cấp cứu.

Bác sĩ Hoàng Công Tình, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, ngày 22/6 cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy đa tạng, vết thương do rắn cắn bị hoại tử, nhiễm trùng.

Các bác sĩ sử dụng kháng sinh để kiểm soát vết thương, đồng thời hỗ trợ điều trị các tạng suy, đặc biệt là suy thận và suy gan cấp. Sau khi sức khỏe người bệnh ổn định, ê kíp sẽ cắt lọc vết thương và vá da tại vùng bị hoại tử.

Theo bác sĩ Tình, vào mùa mưa, rắn hay ra khỏi nơi trú ngụ để đi kiếm ăn, hoặc do chỗ ở bị ngập nước. Rắn có thói quen sinh sống ở nơi ẩm thấp, bụi rậm, dưới tán lá cây, bụi cỏ... Do đó, số bệnh nhân nhập viện cấp cứu do bị rắn độc cắn tại thời điểm này thường gia tăng.

"Đây trường hợp nặng nhất trong số 8 ca bị rắn cắn mà đơn vị tiếp nhận trong hai tuần qua", bác sĩ nói.

Trước đó, bệnh nhân 28 tuổi, đang lấy củi ở vườn thì bị rắn hổ mang bành cắn vào ngón tay, sau đó xuất hiện khó thở, vết thương bị hoại tử rất nặng.

Trường hợp nặng thứ hai là người đàn ông 38 tuổi, trong lúc kéo đường lưới điện đã bị rắn lục ở trên cây cắn vào tay. Một số bệnh nhân khác bị rắn nước (lành tính) cắn khi đi làm ruộng hoặc vô ý đạp phải rắn lục.

Tương tự, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nữ, 70 tuổi bị rắn hổ đất bò vào nhà, cắn ngón tay. Bà nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, khó thở, vùng ngón tay rắn cắn bị phù nề, có dấu hiệu hoại tử. Bác sĩ chuyển người bệnh lên Bệnh viện Bạch Mai điều trị tiếp.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng cũng tiếp nhận một trường hợp bị rắn cắn vào mu bàn tay. Khi vào viện, bàn tay người bệnh có vết rắn cắn sưng nề, rỉ máu, đau tê lan lên cẳng tay.