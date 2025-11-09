Suy đa tạng do nhiễm liên cầu khuẩn sau ăn tiết canh

Lạng SơnSau khi ăn tiết canh, người đàn ông 32 tuổi vật vã, suy hô hấp, vào viện suy đa tạng do nhiễm liên cầu lợn.

Ngày 9/11, đại diện Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn cho biết bệnh nhân huyết áp tụt sâu, có nhiều ban thâm tím hoại tử khắp mặt, ngực, hai tay, kèm đi ngoài nhiều lần. Theo người nhà, trước khi phát bệnh khoảng một tuần, bệnh nhân ăn tiết canh lợn vài ngày sau bắt đầu mệt mỏi, đau bụng, mệt nhiều và khó thở, đau đầu, buồn nôn, xuất hiện các ban xuất huyết và nhanh chóng rơi vào tình trạng nguy kịch.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng do nhiễm liên cầu lợn (Streptococcus suis). Sau cấp cứu tích cực, người đàn ông qua cơn nguy kịch nhưng tiên lượng còn dè dặt.

Bệnh nhân điều trị tại viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Liên cầu khuẩn lợn là bệnh lây truyền từ động vật sang người, chưa có bằng chứng bệnh lây từ người sang người. Hầu hết bệnh nhân liên quan đến giết mổ, ăn tiết canh hoặc các món đồ chưa nấu chín. Một số trường hợp không ăn tiết canh, không giết mổ lợn vẫn mắc bệnh. Nguyên nhân là ăn thịt lợn nhiễm bệnh tái sống, hoặc tiếp xúc với lợn bệnh thông qua các tổn thương, trầy xước trên da khi chế biến.

Bệnh có thể tiến triển nhanh chóng thành nhiễm khuẩn huyết sốc nhiễm khuẩn, trụy mạch, tụt huyết áp, rối loạn đông máu nặng, ban xuất huyết hoại tử toàn thân, tắc mạch, suy đa phủ tạng... hôn mê và tử vong.

Nhiều người cho rằng không ăn tiết canh lợn thì có thể chuyển sang ăn tiết canh gia cầm như ngan, vịt hoặc dê vì "sạch" hơn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít bệnh nhân nhiễm liên cầu khuẩn lợn dù chỉ ăn tiết canh gia cầm. Nguyên nhân là trong quá trình chế biến, người nấu có thể pha trộn thêm tiết canh lợn hoặc sử dụng chung dụng cụ chế biến, dẫn đến nhiễm khuẩn.

Ngoài ra, nhiều người tin rằng lợn nhà nuôi, lợn mán hay lợn cắp nách là "sạch", có thể ăn tiết canh. Các chuyên gia y tế khẳng định bất kể giống lợn nào cũng có nguy cơ nhiễm liên cầu khuẩn. Vi khuẩn này thường cư trú ở vùng họng của lợn mà không gây bệnh, được gọi là "lợn lành mang trùng". Khi lợn bị nhiễm bệnh, vi khuẩn sẽ có mặt trong máu và thịt, nếu không được nấu chín kỹ, người ăn vẫn có nguy cơ nhiễm bệnh cao.

Để phòng tránh, cần nấu chín thịt lợn, không giết mổ lợn bệnh, lợn chết không rõ nguyên nhân, không ăn các món ăn tái, đặc biệt là tiết canh lợn. Sử dụng các trang bị bảo hộ (găng tay) khi giết mổ, chế biến thịt lợn sống.

Thúy Quỳnh