SUV mới của Toyota là Highlander thuần điện

Hãng xe Nhật xác nhận mẫu SUV 3 hàng ghế mới chính là Highlander thế hệ mới, với hệ thống truyền động điện và những điểm khác biệt lớn.

Toyota xác nhận Highlander đã trở lại, và hoàn toàn khác biệt so với trước đây

Một đoạn teaser mới hé lộ logo của mẫu SUV mới một ngày trước khi ra mắt chính thức trên toàn thế giới, vào 9h30 sáng 11/2.

Hãng Nhật nói rằng Highlander 2027 sở hữu những đường nét hiện đại, kiểu dáng đẹp mắt, hệ thống truyền động điện và cabin ba hàng ghế rộng rãi, mang đến sự thoải mái cho cả gia đình.

Tên gọi Highlander ở cửa sau chiếc SUV mới, với hệ thống truyền động điện. Ảnh: Toyota

Trong video, thấy rõ chữ Highlander dường như ở cửa sau, phía dưới là chữ BEV (thuần điện) và AWD (dẫn động 4 bánh). Có nghĩa, mẫu SUV thế hệ mới sử dụng hệ thống truyền động điện với khả năng hai môtơ.

Highlander 2027 sẽ là chiếc SUV điện 3 hàng ghế đầu tiên của Toyota, định vị cao hơn bZ4X và dự kiến đóng vai trò quan trọng trong chiến lược triển khai xe điện thận trọng của Toyota tại Mỹ. Hãng Toyota chưa công bố thông số kỹ thuật chi tiết, nhưng Highlander điện có thể sẽ ưu tiên không gian nội thất rộng rãi và tính tiện dụng hàng ngày hơn là hiệu năng vượt trội.

Các báo cáo cho thấy Highlander điện sẽ được sản xuất tại Mỹ và được thiết kế dành riêng cho người mua ở Bắc Mỹ, đáp ứng nhu cầu về các mẫu SUV điện cỡ lớn.

Ảnh nội thất ban đầu của chiếc SUV 3 hàng ghế. Ảnh: Toyota

Điều đáng chú ý là việc Toyota loại bỏ tên gọi bZ cho một mẫu xe điện mới, thay vào đó mang trở lại một thương hiệu đã rất quen thuộc trên thị trường toàn cầu.

Đây là xu hướng ở các thương hiệu khác gần đây, bao gồm cả Volkswagen, hãng đang hồi sinh những cái tên quen thuộc như Polo và Tiguan cho các mẫu xe điện sắp ra mắt.

Dường như việc thuyết phục mọi người mua một sản phẩm đã quen thuộc, như tên gọi Highlander, dễ hơn so với việc tạo sự quan tâm cho một thương hiệu hoàn toàn mới, ngay cả khi sản phẩm đó hầu như không liên quan gì đến phiên bản gốc.

Mỹ Anh (theo Carscoops)