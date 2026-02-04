SUV mới của Toyota có thể thay thế Highlander

Mẫu SUV ba hàng ghế mới vừa được Toyota hé lộ được cho là phù hợp với chiến lược đã được hãng lên kế hoạch từ lâu.

Những hình ảnh mới nhất củng cố thêm thông tin trước đó rằng đây là một mẫu xe ba hàng ghế. Cabin dường như được cấu hình với 6 hoặc 7 chỗ, với ghế kiểu ghế thuyền trưởng ở hàng thứ hai.

Ngoài ra là một số chi tiết quan trọng: cửa sổ trời toàn cảnh, cổng USB tích hợp ở chân cột C và cụm đồng hồ kỹ thuật số kết hợp màn hình thông tin giải trí kiểu máy tính bảng cỡ lớn gắn ở bảng điều khiển trung tâm.

Nội thất mẫu SUV mới với 3 hàng ghế, với hàng ghế thứ hai kiểu ghế thuyền trưởng. Ảnh: Toyota

Toyota vẫn chưa tiết lộ chi tiết về hệ thống truyền động, nhưng trong năm 2025 hãng đã xác nhận kế hoạch bắt đầu sản xuất một mẫu SUV điện ba hàng ghế mới tại nhà máy ở Georgetown, Kentucky, Mỹ vào năm 2026.

Hình ảnh ban đầu của mẫu SUV mới cho thấy thiết kế vuông vức, to lớn tương tự Grand Highlander hiện tại, mẫu SUV lớn nhất của Toyota bán tại Mỹ.

Highlander tiêu chuẩn dài gần 4.953 mm, trong khi Grand Highlander dài hơn 5.080 mm. Mẫu SUV điện lớn nhất của Toyota, bZ Woodland, chỉ dài 4.831 mm, tạo không gian cho một tùy chọn ba hàng ghế lớn hơn.

Với việc Toyota đang dần loại bỏ các con số trong tên gọi xe điện của mình (ví dụ, bZ4X chỉ còn là bZ), mẫu SUV ba hàng ghế này có thể sẽ mang tên Highlander, hoặc có thể là bZ Highlander.

Hình ảnh ban đầu về chiếc SUV mới được Toyota hé lộ vào tuần trước. Ảnh: Toyota

Mặc dù Toyota tuyên bố trong 2025 rằng hãng có kế hoạch sản xuất hai mẫu SUV điện ba hàng ghế hoàn toàn mới tại Mỹ, bao gồm một mẫu dành cho Subaru, mẫu xe này vẫn có thể được cung cấp dưới dạng hybrid, plug-in hybrid (PHEV) hoặc cả hai.

Năm nay, Toyota đã bổ sung C-HR 2026 và bZ Woodland vào dòng sản phẩm xe điện, cùng bZ. Một phiên bản ba hàng ghế sẽ đáp ứng hầu hết các phân khúc SUV.

Chi tiết về sản phẩm mới sẽ có đầy đủ khi Toyota ra mắt mẫu SUV ba hàng ghế mới vào ngày 10/2.

Mỹ Anh (theo Carscoops, Electrek)