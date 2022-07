SUV mới Chevrolet Seeker ra mắt thế giới

Trung QuốcMẫu xe gầm cao mới ra mắt đầu tháng 8, lắp động cơ 1.5 tăng áp.

Hồi tháng 4, Chevrolet Seeker từng lộ diện trên trang của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc. Seeker là mẫu SUV cỡ nhỏ hoàn toàn mới, sản xuất bởi SAIC và GM tại thị trường Trung Quốc.

SUV lạ Seeker ra mắt thị trường Trung Quốc. Ảnh: Chevrolet

Thiết kế của Seeker trẻ trung với những đường cắt gọn hai bên thân tạo đường nét cơ bắp. Lưới tản nhiệt đặc trưng của Chevrolet và trang trí thêm chi tiết crôm hình chữ X độc đáo. Cụm đèn pha tách rời tương tự như Blazer và Trailblazer. Phía sau, kính chắn gió dốc tạo điểm nhấn, cụm đèn hậu LED kéo dài về trước.

Chevrolet cho biết, Seeker có hai bản RS khác nhau dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Bản RS trang trí với lưới tản nhiệt màu đen, gắn logo RS, bộ vành hợp kim 18 inch với chấu phong cách thể thao, cản sau hầm hố.

Seeker dài 4.537 mm, rộng 1.823 mm, cao 1.564 mm và chiều dài trục cơ sở 2.700 mm. Kích thước này, xe dài hơn 130 mm so với Trailblazer, ngắn hơn 115 mm so với Equinox và ngắn hơn 337 mm so với Blazer.

Chevrolet trang bị cho Seeker động cơ 1.5 tăng áp 4 xi-lanh nhưng không công bố thông số chi tiết. Theo Carscoops, xe có công suất 177 mã lực, sử dụng hộp số CVT.

Nội thất nổi bật với cặp màn hình 10,25 inch, một cho bảng đồng hồ và một cho thông tin giải trí. Bảng điều khiển hướng về người lái. Màn hình giải trí sử dụng hệ điều hành Xiaoxue OS mới nhất, hỗ trợ CarPlay không dây và nâng cấp qua mạng. Ghế trước chỉnh điện, tích hợp sưởi và làm mát. Sạc không dây, hệ thống âm thanh Tune Dynamic, cửa sổ trời toàn cảnh.

Theo kế hoạch, Chevrolet Seeker sẽ giới thiệu tại Trung Quốc vào đầu tháng 8, sau đó tới thị trường Mỹ và Hàn Quốc.

Minh Vũ

Mẫu