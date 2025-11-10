SUV lật giữa cao tốc vì tránh xe chuyển làn

Hải PhòngXe con đang chuyển làn, tài xế chiếc SUV đi tốc độ cao phía sau đánh lái gấp để tránh dẫn đến mất lái và bị lật xe.

SUV lật giữa cao tốc vì đánh lái tránh xe chuyển làn Video: CTV

Tình huống giao thông: Chiều 9/11 trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn thuộc thành phố Hải Phòng, xe con ở làn trái ngoài cùng sát dải phân cách xi-nhan phải, thực hiện chuyển về làn giữa. Lúc này, xe SUV đang chạy ở làn giữa phía sau với tốc độ nhanh hơn. Tài xế SUV dường như bị bất ngờ, đánh lái về phía phải, phanh và mất lái khiến xe tông vào dải phân cách, lật nghiêng.

Kỹ năng lái xe: Các tài xế khi thực hiện chuyển làn cần quan sát kỹ, và chỉ chuyển làn khi đủ điều kiện an toàn. Bên cạnh đó, các tài xế cần giữ khoảng cách an toàn, đặc biệt khi đi trên cao tốc với tốc độ cao, nhằm có đủ thời gian xử lý khi gặp tình huống bất ngờ phía trước.

Theo Nghị định 168/2024, ôtô không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe, nếu hành vi này gây tai nạn giao thông, phạt 20-22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Phạm Hải