SUV đô thị Suzuki Fronx dẫn đầu phân khúc về trang bị

Mẫu SUV cỡ A được Suzuki tích hợp loạt trang bị, tiện nghi hướng đến vị thế “vượt chuẩn” trong phân khúc ở tầm giá 520-649 triệu đồng.

Trong phân khúc xe đô thị gầm cao cỡ A, Suzuki Fronx mang hơi hướng thiết kế coupe SUV, tạo khác biệt so với đối thủ nhờ phần nóc xe vuốt cong về phía sau. Thiết kế này ban đầu gây nghi ngại bởi có thể ảnh hưởng không gian nội thất, đặc biệt ở hàng ghế thứ hai.

Phần đuôi xe mang phong cách coupe SUV. Ảnh: Suzuki

Tuy nhiên, trong hành trình Car Test, đội ngũ giám khảo chương trình đánh giá khá cao không gian nội thất của mẫu SUV đô thị này. Theo hãng, yếu tố trên đến từ triết lý thiết kế "Sho-Sho-Kei-Tan-Bi" của Suzuki, hướng đến các tiêu chí "Nhỏ, Gọn, Nhẹ, Ngắn, Đẹp". Đại diện hãng cho rằng, thay vì tăng kích thước ngoại hình, Suzuki tập trung tối ưu cấu trúc nội thất, giúp Fronx giữ được dáng vẻ nhỏ gọn nhưng bên trong vẫn đảm bảo sự thoải mái.

Cụ thể, Fronx có chiều dài cơ sở 2.520 mm lớn hơn một số mẫu xe cùng phân khúc, giúp tối ưu không gian cho hàng ghế thứ hai, hướng đến nhóm người dùng gia đình thường xuyên di chuyển trong thành phố. Mẫu xe này cũng đạt chứng nhận an toàn 5 sao từ ASEAN NCAP sau loạt thử nghiệm về va chạm và hỗ trợ an toàn, có một số tính năng thường xuất hiện ở phân khúc cao hơn.

Nội thất Fronx bản cao cấp nhất. Ảnh: Suzuki

Cả ba phiên bản Fronx đều có 6 túi khí, trong khi các đối thủ thường có 2 hoặc 4. Các tính năng khác của xe có: màn hình HUD, camera 360 độ, màn hình trung tâm 9 inch kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Hãng Nhật cũng tích hợp các tính năng an toàn chủ động, hỗ trợ người lái ADAS cho Fronx, thứ gần như không mẫu xe nào cùng phân khúc sở hữu.

"Nhờ loạt công nghệ này, Fronx tạo lợi thế về giá trị sử dụng, người dùng không cần phải đánh đổi giữa chi phí và an toàn, nhất là đối với các gia đình trẻ mong muốn sự an tâm khi di chuyển", đại diện hãng nói.

Ở khả năng vận hành, Fronx dùng nền tảng khung gầm Heartect của Suzuki, giúp xe vận hành ổn định ở tốc độ cao. Bán kính vòng quay tối thiểu 4,8 m, giúp xe di chuyển linh hoạt trong phố đông hoặc ngõ nhỏ. Công nghệ mild hybrid (SHVS) giúp tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu, hỗ trợ tăng tốc mượt và giảm độ trễ khi đề-pa. Ở phân khúc cỡ A, chủ yếu các dòng xe lắp động cơ thuần xăng, một số mẫu có cấu hình full hybrid nhưng mức giá cao hơn khoảng 100 triệu đồng.

Fronx trong một chương trình lái thử. Ảnh: Suzuki

Động cơ trên Fronx là loại K15C thế hệ mới của Suzuki, hộp số tự động 6 cấp, lẫy chuyển số sau vô-lăng hướng đến trải nghiệm lái thể thao. Đa phần các mẫu xe ở phân khúc này đều dùng hộp số CVT. Với mức giá 520 – 649 triệu đồng của 3 phiên bản, Fronx là lựa chọn đáng cân nhắc cho nhóm người dùng kinh doanh dịch vụ, hoặc gia đình tìm kiếm dòng xe cân bằng giữa thiết kế, công nghệ và trải nghiệm vận hành.

Trong tháng này, Suzuki áp dụng ưu đãi đến 60 triệu đồng cho Fronx bản GLX, tương đương 100% lệ phí trước bạ. Hai bản GL và GLX Plus được hỗ trợ 26-35 triệu đồng. Nhờ đó, giá bán của mẫu SUV cỡ A còn từ 494 triệu đồng, giúp tăng sức cạnh tranh trong phân khúc.

Quang Anh