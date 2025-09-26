SUV đâm xe máy, lật ngửa vì đánh lái gấp trong mưa

Hưng YênTrời mưa, chiếc xe 7 chỗ phóng tốc độ cao ở khúc cua, hôm 25/9 tại Thụy Anh.

Phóng ẩu trong mưa, Futuner bị lật ngang Video: CTV

Tình huống giao thông: Phóng tốc độ cao, chiếc Fortuner chiếm làn đường ngược chiều trong điều kiện trời mưa tầm nhìn hạn chế. Đến khúc cua gấp, gặp các phương tiện ngược chiều, tài xế đánh lái nhanh sang phải để tránh. Ngay sao đó, xe lại lấy lái sang trái để bo cua nên mất kiểm soát, lao sang làn ngược chiều, đâm vào một xe máy rồi lật ngửa. Người xe máy không qua khỏi, trong khi ôtô bị vò nát.

Kỹ năng lái xe: Vượt trong khúc cua với tốc độ cao khi trời mưa là tình huống dễ đẩy ôtô vào trạng thái lật xe, mất kiểm soát bởi lúc này xe mất độ bám, hướng di chuyển bị thay đổi bất ngờ. Ngay cả với những dòng xe gầm thấp, được trang bị nhiều công nghệ an toàn cũng không thể đảm bảo ổn định trong những pha vượt như vậy. Trong khi tài xế trong video lái một mẫu xe SUV vốn có trọng tâm cao.

Nguyên Vũ