SUV Bentley Bentayga cho người mê cá koi

Phân nhánh cá nhân hóa Mulliner hợp tác với khách hàng tạo ra các phiên bản đặc biệt trên mẫu Bentayga và Flying Spur, số lượng giới hạn.

Bộ sưu tập Inspired by China chọn loài cá koi làm điểm nhấn. Cá koi vốn nổi tiếng là biểu tượng trong văn hóa Nhật Bản, nhưng nguồn gốc từ Trung Quốc. Chiếc Bentayga có logo cá koi màu cam thêu trên mỗi tựa lưng và hai con cá vẽ trên gỗ của tấm ốp cửa. Tổng cộng có 6 con cá koi - con số may mắn trong văn hóa Trung Quốc. Tất cả logo cá koi đều bơi theo chiều kim đồng hồ, tượng trưng cho sự cân bằng và may mắn.

Nội thất da màu đen Beluga kết hợp màu cam Mandarin. Bảng điều khiển trung tâm và ốp điều khiển điều hòa mang họa tiết bằng đá granit có hình dáng làn da của cá koi. Phần trang trí ở táp-lô ghế phụ có hiệu ứng gợn sóng nhẹ, mô phỏng bề mặt nước gợn sóng khi một con cá bơi qua.

Bên ngoài gần như không có sự khác biệt, duy nhất logo màu vàng thể hiện phiên bản đặc biệt. Chiếc Bentley lấy cảm hứng từ cá koi sẽ giới hạn 8 chiếc trên toàn thế giới.

Đối với mẫu sedan Flying Spur, hãng sử dụng hai họa tiết khác lấy cảm hứng từ Trung Quốc. Họa tiết đầu tiên sử dụng màu xanh lam và xanh lục của bức tranh nổi tiếng Thiên lý giang sơn thời Bắc Tống, được vẽ vào năm 1113 bởi Vương Hy Mạnh. Hình ảnh thuyền, núi và nước được Mulliner đưa vào trong chiếc Flying Spur Azure. Ghế bọc da màu xanh lam đậm cùng điểm nhấn màu nâu nhạt. Số lượng cũng giới hạn 8 chiếc, mỗi chiếc đều có những điểm nhấn độc đáo.

Họa tiết thứ hai mang chủ đề "Ru Yi" (Như Ý), hay cây gậy như ý. Nội thất bọc da màu trắng-vàng, logo Ru Yi thêu trên tựa lưng và xuất hiện trên táp-lô ghế lái phụ. Vàng được sử dụng để mạ viền đường gờ thân xe và logo ở cột D. Chỉ có 3 chiếc được sản xuất. Mulliner không tiết lộ giá của các phiên bản đặc biệt, nhưng sẽ đắt hơn mức giá khởi điểm gần 300.000 USD của Flying Spur Mulliner.

Minh Quân (theo Carbuzz)