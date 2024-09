Suunto Race S - đồng hồ thể thao màn hình AMOLED

Với chuẩn 45 mm, Race S phù hợp với đa số người dùng Việt Nam bao gồm cả nữ có cổ tay hơi nhỏ. Nam giới cổ tay to có thể thay các loại dây silicon dày hơn, to bản hơn cho phù hợp. Sản phẩm có trọng lượng 60 gram, nặng hơn so với 52 gram của Forerunner 955 nhưng khó cảm nhận sự khác biệt khi đeo trên tay. Thiết kế mỏng là điểm cộng với người dùng nữ giới.