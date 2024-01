Sutton: 'Rashford tự tin ở lại Man Utd lâu hơn Ten Hag'

Theo cựu tiền đạo Chris Sutton, Marcus Rashford tự cho bản thân có vị thế bất khả xâm phạm tại Man Utd, nên không tôn trọng HLV Erik ten Hag cùng các đồng đội.

"Rashford giống một số cầu thủ tốt của Man Utd vào thời điểm này", Sutton nói trên kênh podcast 'It's All Kicking Off' của báo Anh Sport Mail "Cậu ta nghĩ mình là người bất khả xâm phạm. Đây không phải lần đầu tiên Rashford vi phạm kỷ luật. Cậu ta không tôn trọng HLV và đồng đội. Đó là điểm mấu chốt. Rashford tự tin rằng mình có thể sẽ ở lại Man Utd lâu hơn Ten Hag, nên đã hành xử vượt quá tầm kiểm soát".

Marcus Rashford mừng sau khi ghi bàn trong trận Man Utd - Tottenham ở Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford ngày 14/1/2024. Ảnh: Reuters

Chia sẻ quan điểm, nhà báo Ian Ladyman ám chỉ Ten Hag có thể bị sa thải trước khi Rashford rời Man Utd. "Rashford đã 26 tuổi và thiếu sự tôn trọng với Ten Hag. Cậu ấy đang thể hiện cảm xúc khá rõ ràng, phải không?", Ladyman nói. "Tôi cảm thấy tiếc cho Ten Hag, nhưng về cơ bản chúng ta biết mọi chuyện sẽ đi theo hướng nào. Ten Hag cuối cùng sẽ rời đi và Rashford sẽ ở lại, tiếp tục nhận được tình yêu từ người hâm mộ vì trưởng thành từ lò đào tạo của CLB. Nhưng hành động của Rashford hoàn toàn đáng hổ thẹn".

Ten Hag đã chấn chỉnh kỷ luật ngay từ khi bắt đầu dẫn dắt Man Utd hồi tháng 6/2022. HLV Hà Lan nhiều lần phạt Cristiano Ronaldo trước khi tiền đạo Bồ Đào Nha rời đội cuối năm 2023. Ten Hag cũng trục xuất Jadon Sancho khỏi đội một, khi tiền vệ người Anh công khai chỉ trích ông trên mạng xã hội và từ chối xin lỗi.

Ladyman không biết cụ thể tình hình nội bộ Man Utd, liệu Rashford có cảm thấy bị đối xử bất công hay bị coi thường hay bị chỉ trích một cách không công bằng hay không. Nhưng ký giả này dẫn nguồn tin thân cận rằng tiền đạo người Anh không hài lòng với Ten Hag. Ladyman không biết liệu Ten Hag có dám mạnh tay trừng phạt Rashford hay không, và cảnh báo tiền đạo người Anh rằng nhiều cầu thủ không còn giữ được phong độ sau khi rời Man Utd.

Hôm 24/1, Rashford bay sang Belfast, Bắc Ireland để gặp bạn thân Ro-Shaun Williams, người đang chơi cho CLB Larne. Tiền đạo 26 tuổi được phát hiện đi cùng bạn đến một quán rượu và tiệc tùng suốt hai đêm 24/1 và 25/1, nhưng chỉ báo cáo với Man Utd một đêm. Khi về lại CLB, anh cáo ốm, bỏ một buổi tập và nghỉ trận thắng Newport County 4-2 ở vòng bốn Cup FA.

Theo báo Anh Sunsport, Rashford đang phải đối mặt với nguy cơ bị phạt hai tuần lương, tương đương 826.000 USD. Ngày 29/1, Rashford và người đại diện Dane đã có mặt tại Carrington để nói chuyện với Ten Hag. Man Utd sau đó ra thông báo về sự việc rằng "Rashford đã nhận trách nhiệm về hành động của mình. Việc này đã được giải quyết như một vấn đề kỷ luật nội bộ và hiện đã kết thúc".

HLV Ten Hag động viên Rashford sau khi rút tiền đạo này khỏi sân trong trận Ngoại hạng Anh giữa Man Utd với Tottenham trên sân Old Trafford ngày 14/1/2024. Ảnh: Reuters

Không phải lần đầu Rashford gây thất vọng cho Ten Hag. Hồi tháng 11/2023, nhà cầm quân người Hà Lan từng chỉ trích Rashford vì đến quán rượu sau trận thua Man City 0-3 để mừng sinh nhật. Năm 2022, ông thậm chí loại cầu thủ này vì đến họp muộn. Vụ tiệc tùng diễn ra trong bối cảnh Rashford đang đánh mất phong độ. Rashford chỉ ghi bốn bàn trong 26 trận mùa 2023-2024, thấp hơn nhiều so với 30 bàn trong 56 trận mùa 2022-2023.

Man Utd sẽ đá trận tiếp theo gặp Wolves ở vòng 22 Ngoại hạng Anh ngày 1/2. Theo Ladyman, ngoài việc cân nhắc đưa Rashford trở lại đội, Ten Hag và nhà đầu tư mới Jim Ratcliffe có vô số vấn đề về đội hình cần giải quyết từ giờ đến cuối mùa, gồm tương lai của Sancho, Mason Greenwood, Jonny Evans hay việc tiếp tục giữ hay bán Casemiro, Christian Eriksen, Raphael Varane. "Tất cả những cầu thủ đó, ngay cả khi chỉ một nửa trong số họ ra đi, đều phải được thay thế", Ladyman nói. "Họ có thể không đủ giỏi hoặc có thể không thể hiện tốt, nhưng họ là những trụ cột trong đội. Man Utd cần phải tuyển mộ người thay thế".

