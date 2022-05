Sụt 8 kg một tháng vì cường giáp mà không biết

Người phụ nữ 68 tuổi ở Tiền Giang khó thở, mất ngủ, phù cả hai chân, sụt 8 kg trong vòng một tháng nhưng đi khám hai nơi không phát hiện bệnh cường giáp và suy thượng thận.

Bà thường xuyên chóng mặt, buồn nôn, nôn ói, ăn uống giảm sút nhiều. Bệnh nhân điều trị ở bệnh viện địa phương 18 ngày với chẩn đoán viêm dạ dày, trào ngược dạ dày, rối loạn lipid máu. Xuất viện về nhà, các triệu chứng vẫn không thuyên giảm, bà đến một cơ sở y tế khác và được chẩn đoán tương tự, kê toa thuốc về nhà uống 12 ngày. Sau đó, sức khỏe ngày càng tệ, bà vào Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ (TP HCM) cấp cứu tuần trước.

Bác sĩ Phan Thanh Toàn, Trưởng Khoa Nội của bệnh viện, cho biết đây là trường hợp phức tạp, nhiều triệu chứng, chưa được chẩn đoán và điều trị hiệu quả. Các xét nghiệm xác định bệnh nhân mắc thêm các bệnh cường giáp, suy tim, suy thượng thận mạn do thuốc, rối loạn giấc ngủ. Trong đó, hai vấn đề nổi trội, đáng lưu ý nhất là cường giáp và suy thượng thận.

Bệnh nhân đã biết mình mắc bệnh tuyến giáp trước đó hơn một năm và chưa được điều trị, lần này vào viện với bệnh cảnh cường giáp nặng, biến chứng suy tim. Tình trạng này nếu không được xử trí kịp thời có thể dẫn tới phù phổi cấp, suy hô hấp cấp, rung nhĩ kéo dài, nguy cơ tạo huyết khối trong tim gây lấp mạch não, dẫn đến đe dọa tính mạng.

Bà bị suy thượng thận mạn do dùng thuốc có chứa glucocorticoid trước đây với tình trạng nôn ói liên tục, chóng mặt, khó ngủ, mệt mỏi, nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn tới cơn trụy tim mạch, tụt huyết áp, xuất huyết tiêu hóa hoặc hôn mê, ảnh hưởng tính mạng.

"Sau một tuần điều trị, bệnh nhân hồi phục rõ rệt và ngoạn mục", bác sĩ Toàn cho biết. Nhịp tim người bệnh ổn định lại, giảm khó thở khi nằm hay gắng sức. Tình trạng lâm sàng của suy thượng thận mạn cũng cải thiện nhanh chóng, không còn cảm giác chóng mặt, nôn ói, ăn uống và ngủ ngon hơn, giảm cảm giác lo âu.

Bệnh nhân cho biết cảm thấy khỏe hơn rất nhiều, mọi sinh hoạt gần trở về trạng thái bình thường như trước đây. "Tôi đã hết khó thở khi nằm, hết phù chân, không còn chóng mặt, nôn ói và đã ăn uống được nhiều hơn và ngon hơn, ngủ cũng được ngon hơn, không thấy mệt mỏi, không còn cảm giác hồi hộp", bệnh nhân chia sẻ.

Theo bác sĩ Toàn, cường giáp và suy thượng thận mạn không hiếm gặp nhưng nhiều người bệnh không được chẩn đoán sớm. Lý do là triệu chứng của những bệnh này không đặc hiệu, nhất là ở giai đoạn sớm, dễ nhầm lẫn các bệnh khác, chẩn đoán chỉ được xác định khi khai thác kỹ bệnh sử, khám lâm sàng và phối hợp kết quả xét nghiệm. Việc bỏ sót bệnh cũng có thể do thầy thuốc lúc thăm khám không lấy đủ thông tin về bệnh sử hoặc khám thực thể từ người bệnh, từ đó không cho xét nghiệm đầy đủ để chẩn đoán.

Người bệnh cần chú ý đến các thay đổi của chính cơ thể trước khi bệnh đã ở giai đoạn muộn và nhanh chóng đi kiểm tra sức khỏe. Khi đến gặp bác sĩ, nên cung cấp đầy đủ thông tin về quá trình bệnh và tiền sử bệnh để bác sĩ có đủ thông tin chẩn đoán. Những yếu tố nguy cơ cao mắc bệnh là phụ nữ, người lớn tuổi; có triệu chứng mệt mỏi, hồi hộp, nhịp tim nhanh, chán ăn, mất ngủ, khó thở, hay nôn ói; người nhiều bệnh nền, đã dùng nhiều loại thuốc; từng dùng kéo dài các loại thuốc có chứa glucocorticoid, thuốc nam, thuốc bắc...

Bác sĩ khuyến cáo để phòng ngừa cường giáp và suy thượng thận mạn do thuốc, mọi người không nên dùng các loại thuốc không rõ loại hoặc thuốc không do bác sĩ chỉ định; nên khám sức khỏe định kỳ để xét nghiệm chẩn đoán bệnh kịp thời.

Cường giáp là tình trạng tuyến giáp hoạt động quá mức, sản sinh ra nhiều hormone giáp hơn nhu cầu bình thường của cơ thể, dẫn tới tăng nồng độ hormone giáp trong máu. Nguyên nhân thường là bệnh Basedow (chiếm 70% trường hợp), các nhân giáp hoạt động quá mức, viêm tuyến giáp, tăng tiêu thụ i-ốt, dùng một số thuốc như hormone tuyến giáp hoặc thuốc có chứa i-ốt.

Suy thượng thận mạn là tình trạng giảm hormone glucocorticoid hoặc mineralocorticoid (hai hormone do tuyến thượng thận tiết ra) hoặc giảm cả hai, do nhiều nguyên nhân. Bệnh xảy ra từ từ trong thời gian dài mới bộc lộ triệu chứng, do nhiều nguyên nhân như sử dụng kéo dài thuốc có chứa glucocorticoid, u tuyến yên hoặc u vùng dưới đồi, chấn thương sọ não, viêm tuyến yên, nhiễm khuẩn, tai biến mạch máu não, lao thượng thận, cắt bỏ tuyến thượng thận trong điều trị u tuyến thượng thận...

Lê Phương