Suri Cruise diện gợi cảm dự vũ hội

New YorkSuri - con gái tài tử Tom Cruise - diện váy nịt ngực, tôn đường cong tại đêm tiệc cuối cấp trường trung học.

Hôm 19/6, tại sự kiện, Suri Cruise trông rạng rỡ với đầm họa tiết kiểu boho, thân trên cảm hứng từ corset. Cô kết hợp đầm cùng clutch màu đen đơn giản, sandals cao gót ánh kim. Cô gái 18 tuổi được nhận xét giống hệt mẹ Katie Holmes khi tươi cười chụp ảnh cùng nhóm bạn trên đường phố.

Suri Cruise gây ấn tượng với đầm nịt ngực khi dự vũ hội bên bạn bè. Ảnh: Backgrid

Theo Pagesix, diện mạo của Suri gây chú ý bởi hiếm khi cô mặc phong cách quý cô gợi cảm. Nhiều năm nay, Suri thường chọn quần áo năng động, cơ bản, thỉnh thoảng lấy cảm hứng từ du mục do ảnh hưởng từ mẹ. Đầu tháng 6, trong cuộc phỏng vấn với Sunday Times, Katie Holmes nhận xét con gái có gu mặc riêng, thỉnh thoảng Suri lén lấy đồ trong tủ của mẹ để mặc.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Suri dự kiến theo học ngành thiết kế thời trang tại Đại học Carnegie Mellon ở Pittsburgh, nơi biểu tượng nghệ thuật Pop Art - Andy Warhol - và diễn viên Ethan Hawke từng theo học. Diễn viên Katie Holmes giúp con hoàn thành thủ tục nhập học, Tom Cruise lo đóng học phí. Cha con tài tử đã không gặp nhau suốt 12 năm.

Con gái Tom Cruise vào đại học danh tiếng Suri trên đường phố New York, Mỹ, hôm 18/4 - dịp sinh nhật 18 tuổi. Video: Whoopse

Suri Cruise sinh năm 2006, từ bé được mệnh danh là "công chúa hàng hiệu", nhưng càng trưởng thành, cô càng mặc giản dị. Suri sống kín tiếng từ khi bố mẹ ly hôn, được Katie Holmes bảo vệ khỏi Scientology - giáo phái Tom Cruise tôn sùng. Katie Holmes từng khen con "tài năng, hát hay", mời con góp giọng ở ca khúc Blue Moon trong phim Alone Together (2021) và nhạc nền Rare Objects (2023) - hai tác phẩm do minh tinh biên kịch, đạo diễn.

Họa Mi (theo Pagesix)