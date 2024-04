Suri - con gái Tom Cruise lớn lên trong sự bảo vệ của mẹ

Suri Cruise, 18 tuổi, trưởng thành trong sự bảo vệ của mẹ khỏi giáo phái Scientology và truyền thông, không gặp bố từ lúc sáu tuổi.

Con gái của Tom Cruise và vợ cũ Katie Holmes tròn 18 tuổi vào ngày 18/4. Theo Page Six, Suri đối mặt hai lựa chọn khi đủ tuổi trưởng thành. Cô có thể trở lại làm tâm điểm của giới truyền thông như lúc nhỏ hoặc tiếp tục cuộc sống kín đáo mà mẹ chuẩn bị suốt nhiều năm để bảo vệ cô khỏi giáo hội Scientology.

Suri Cruise từng là em bé nổi tiếng nhất nước Mỹ. Sự ra đời của Suri trở thành cơn sốt toàn cầu khi công chúng muốn nhìn thấy gương mặt kết hợp của cặp sao hạng A. Sau khi Tom Cruise và Katie Holmes ly hôn tháng 6/2012, Suri Cruise sống cùng mẹ tại Manhattan (New York).

Suri dạo phố cùng mẹ vào tháng 2. Ảnh: Backgrid

Năm ngoái, Page Six cho biết mối quan hệ giữa Suri và Tom Cruise không tốt, cả hai không gặp nhau từ năm 2012. Trước khi ly hôn, tài tử rất thân với con gái, thường dành thời gian dạo phố, đi công viên giải trí cùng con. Anh cũng đưa Suri đến nhiều sự kiện lớn, cho phép nhà báo chụp hình.

Hãng tin nhận định nguyên nhân Tom Cruise "lạnh nhạt" với con gái liên quan đến quy định của giáo phái Scientology. Theo điều lệ của hội thánh, các thành viên bị cấm kết giao với người không theo đạo. Suri và Katie Holmes không phải giáo dân nên sao Top Gun không thể duy trì mối quan hệ với hai mẹ con.

Năm 2016, nhiều nguồn tin cho biết Katie quyết định ly hôn chồng do sợ mất Suri vào tay hội Scientology. Cô đã chứng kiến vợ cũ của Cruise - Nicole Kidman - bị hai con nuôi là Isabella và Connor xa lánh sau khi cả hai học tại nhà thờ của giáo phái này.

Suri mua hoa nhân Ngày của Mẹ vào năm ngoái. Ảnh: TheImageDirect

Theo Daily Mail, Katie Holmes đã bảo vệ Suri suốt thời gian qua, là người mẹ hết lòng vì con. Khi cặp sao ly hôn, cả hai thống nhất không cho con học trường nội trú nhằm xóa tin đồn Suri học tại cơ sở do giáo phái quản lý. Katie cố gắng để con tận hưởng cuộc sống học sinh bình thường ngay cả khi bố mẹ là người nổi tiếng.

Hiện Suri tập trung vào giai đoạn đại học sắp tới, dự định theo ngành thời trang. Suri đã nộp đơn vào nhiều trường khắp nơi trong khi Katie muốn cô học tại New York để mẹ con gần nhau.

Trước đó, minh tinh luôn cố gắng đảm bảo con gái tránh xa ánh đèn sân khấu, nhưng khi Suri bước sang tuổi 16, cô bắt đầu hé lộ vài thông tin về cuộc sống của con. Suri có những bước tiến nhỏ trong ngành giải trí. Cô là người hát ca khúc Blue Moon trong dự án truyền hình Alone Together (2021) và nhạc phim của Rare Objects (2023). Cả hai tác phẩm do Katie Holmes biên kịch và đạo diễn.

Phỏng vấn với Yahoo năm 2022, Katie khen khả năng ca hát của Suri: "Khi làm việc, tôi luôn đòi hỏi kỹ năng cao nhất. Do vậy, tôi đã nhờ con gái và con bé rất giỏi trong khoản ca hát. Suri đồng ý và đã thu âm, tôi để con tự làm việc của mình".

Suri diện trang phục thoải mái khi dạo phố cùng mẹ. Ảnh: Backgrid

Trong cuộc phỏng vấn với InStyle năm 2020, Katie Holmes cho biết Suri đã qua giai đoạn "bé gái", trưởng thành hơn trên con đường khám phá bản thân, dốc sức vì đam mê. "Con bé thuộc kiểu một khi quyết định theo đuổi việc gì sẽ nỗ lực hết mình để thành thạo, sau đó sẽ nói 'Okay, mình sẽ thử tiếp cái khác'", Katie nói thêm. Diễn viên cũng nhận xét Suri là người mạnh mẽ, tự lập và rất chăm chỉ.

Suri hát ca khúc "Blue moon" trong phim "Alone Together" Suri khoe giọng với ca khúc "Blue Moon" trong phim "Alone Together". Video: YouTube Alex R

Tháng 6/2012, Katie Holmes đột ngột đệ đơn ly hôn với sự giúp đỡ của bố là luật sư, ông Martin Holmes. Khi đó, Tom Cruise đang ở phim trường Oblivion (2013) tại Iceland, bất ngờ trước động thái của vợ. Theo thỏa thuận, Tom Cruise chu cấp 400.000 USD mỗi năm đến khi Suri Cruise tròn 18 tuổi. Số tiền bao gồm chi phí y tế, nha khoa, bảo hiểm, giáo dục, đại học và các phí ngoại khóa khác.

Phương Thảo (theo Page Six, Daily Mail)