'Superman' giúp hãng DC lấy lại vị thế phòng vé

"Superman" vượt 400 triệu USD toàn cầu sau 10 ngày, giúp DC Studios giữ sức hút so với đối thủ Marvel trong bối cảnh phim siêu anh hùng hạ nhiệt.

Theo thống kê của Box Office Mojo, phim đạt 235 triệu USD tại thị trường Mỹ và 171,8 triệu USD quốc tế, tổng doanh thu toàn cầu 406,8 triệu USD. Thành tích này giúp phim dẫn trước doanh thu của Thunderbolts (383 triệu USD), nhiều khả năng sớm vượt Captain America: Brave New World (415 triệu USD) trong vài ngày tới. Giới chuyên môn đánh giá đây là bước ngoặt quan trọng với DC Studios giữa lúc phim siêu anh hùng kém thu hút khán giả.

Những năm gần đây, DC đánh mất vị thế phòng vé do thiếu định hướng trong việc xây dựng vũ trụ điện ảnh. Chất lượng phim không đồng đều, với một số tác phẩm Wonder Woman 1984, Black Adam nhận đánh giá tiêu cực, khiến khán giả và giới phê bình thất vọng. Áp lực từ thành công của Marvel cùng các vấn đề sản xuất và pháp lý nội bộ cũng góp phần khiến DC gặp khó khăn.

Trailer 'Superman' của James Gunn Trailer "Superman", công chiếu trong nước ngày 11/7, hiện thu hơn 21 tỷ đồng. Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 13 tuổi trở lên (13+). Video: Warner Bros. Vietnam

Tuy nhiên, Superman đứng trước nguy cơ "lép vế" khi Fantastic Four: First Steps - bom tấn mới của Marvel - ra mắt vào ngày 25/7. Với doanh thu mở màn được dự đoán ở mức 100-110 triệu USD tại Bắc Mỹ, phim được kỳ vọng chiếm nhiều suất chiếu ở định dạng Imax - yếu tố góp phần quan trọng vào doanh thu của Superman.

Superman lấy bối cảnh thế giới xảy ra nhiều xung đột. Superman là người ngoài hành tinh, nỗ lực hòa nhập xã hội loài người dưới vỏ bọc nhà báo Clark Kent. Theo Hollywood Reporter, cách tiếp cận mới của đạo diễn James Gunn, cùng việc kết hợp yếu tố gia đình và hành động góp phần tạo nên hiệu ứng truyền miệng tích cực cho phim.

Các nhân vật trong Superman, từ trái qua: phản diện Lex Luthor (Nicholas Hoult đóng), Superman (David Corenswet) và chú chó Krypto. Ảnh: DC Studios

Ở bảng xếp hạng phòng vé Bắc Mỹ, Jurassic World: Rebirth giữ vững phong độ trong tuần thứ ba khi thu thêm 23,4 triệu USD, tổng doanh thu toàn cầu 647 triệu USD. Xếp thứ ba là I Know What You Did Last Summer với 13 triệu USD, tổng cộng 24,6 triệu USD toàn cầu.

Ở vị trí thứ tư, phim nhạc kịch Smurfs đạt 11 triệu USD tại Mỹ, doanh thu toàn cầu khoảng 36 triệu USD. Dù có dàn sao lồng tiếng, phim kém hấp dẫn ở khâu hình ảnh và âm nhạc, không tạo điểm nhấn giữa mùa phim hè. Khép lại top 5 là phim F1, có Brad Pitt đóng chính. Sau bốn tuần phát hành, dự án đạt 153,6 triệu USD tại Bắc Mỹ và 307,2 triệu USD quốc tế, tổng 460,8 triệu USD.

Theo giới chuyên môn, tính đến giữa tháng 7, cục diện phòng vé thế giới cho thấy sự dịch chuyển về thị hiếu: khán giả vẫn sẵn sàng ủng hộ các phim bom tấn, miễn là có kịch bản hấp dẫn và cách tiếp cận mới. Thành công của Superman, sự trụ vững của phần bảy Jurassic World và F1 cho thấy các hãng phim vẫn còn cơ hội làm mới những thương hiệu quen thuộc.

Quế Chi (theo Variety, Hollywood Reporter)