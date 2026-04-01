Superleggera V4 Centenario - siêu phẩm mừng 100 năm Ducati

Môtô phiên bản giới hạn 500 chiếc mừng sinh nhật một thế kỷ, lắp động cơ Desmosedici 247 mã lực, nhiều công nghệ MotoGP.

Ducati Superleggera V4 Centenario được ví như một tuyên ngôn về tham vọng và sự tỉ mỉ, thiết kế dành cho giới đam mê tốc độ khó tính nhất.

Nhờ đó, trọng lượng khô tổng thể chỉ 173 kg và với phụ kiện đua đi kèm, trọng lượng giảm xuống 167 kg, lập kỷ lục với một mẫu xe được phép lưu thông trên đường.

Điểm nhấn của Superleggera V4 Centenario nằm ở khối động cơ Dosmosedici Stradale R 1100, sản sinh công suất 228 mã lực ở 14.500 vòng/phút và công suất tăng lên 247 mã lực khi lắp bộ ống xả đua Akrapovic với tỷ lệ công suất/trọng lượng là 1,48 mã lực/kg - mức cao nhất dành cho xe thể thao đường phố.

Để kìm hãm sức mạnh, hãng môtô Italy sử dụng hệ thống phanh gốm carbon của Brembo với đĩa C/SiC. Ngoài ra, hệ thống giảm xóc cao cấp với phuộc trước Ohlins NPX 25/30 Carbon, phát triển từ công nghệ MotoGP. Giảm xóc sau Ohlins TTX36 GP LW với các khớp nối bằng titan. Khung trước bằng sợi carbon nhẹ hơn 17% so với khung nhôm trên Panigale V4, trong khi càng sau nhẹ hơn giúp giảm thêm 21% trọng lượng.

Superleggera V4 Centenario trang bị dàn áo màu đỏ mờ mới, thiết kế riêng cho bản kỷ niệm 100 năm lịch sử Ducati. Đây cũng là màu đồ họa sử dụng cho các giải đua MotoGP hay Superbike trong năm 2026.

Siêu phẩm môtô trang bị hệ thống điện tử đời mới nhất với bộ điều khiển DVO thế hệ mới, giúp quản lý lực kéo, bốc đầu, trượt và tăng tốc với độ chính xác cực cao. Ngoài ra, xe còn lắp hệ thống phanh động cơ chủ động (Dynamic Engine Brake) cho phép người lái điều chỉnh lực phanh động cơ khi vào cua.

Siêu phẩm Superleggera V4 Centenario Tricolore giới hạn 100 xe. Ảnh: Ducati

Hãng môtô Italy sản xuất thêm 100 chiếc Superleggera V4 Centenario Tricolore - một phiên bản còn hiếm hơn và đi kèm một trải nghiệm MotoGP đặc biệt cho 26 chủ xe may mắn cầm lái chiếc Dosmosedici GP26 trên đường đua.

Giá bán của hai siêu phẩm Ducati Superleggera V4 Centenario và Superleggera V4 Centenario Tricolore chưa công bố.

Với Superleggera V4 Centenario, Ducati không chỉ tôn vinh quá khứ mà còn vạch ra lộ trình cho thế kỷ tiếp theo của sự đổi mới và đam mê. Một mẫu môtô không thỏa hiệp, dành cho những người tìm kiếm sự hoàn hảo về công nghệ, thiết kế và hiệu năng.

Minh Vũ (theo Motoblog)