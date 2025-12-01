SuperEdge AI Summit 2025 nêu hướng cho Đà Nẵng thành trung tâm AI

Sự kiện quy tụ chuyên gia quốc tế, doanh nghiệp và lãnh đạo thành phố, đối thoại về hướng phát triển AI phi tập trung, mô hình công nghệ phù hợp Đà Nẵng.

Hội thảo SuperEdge AI Summit 2025 diễn ra ngày 27/11 tại Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng, mang đến góc nhìn học thuật về AI phi tập trung, tiêu chuẩn dữ liệu có thể kiểm chứng và các mô hình trí tuệ nhân tạo tuân thủ quốc tế.

Các chuyên gia trong phiên thảo luận tại sự kiện. Ảnh: Lan Chi

Tại hội nghị, các chuyên gia quốc tế phân tích xu hướng chuyển dịch toàn cầu sang AI phi tập trung. Giáo sư Max (Chong) Li, Đại học Columbia (người sở hữu hơn 200 bằng sáng chế và là thành viên Hiệp hội Sigma Xi) cho rằng các hệ thống AI tương lai cần bảo đảm quyền riêng tư, khả năng kiểm chứng và chống giả mạo ngay từ tầng hạ tầng. "Các đô thị thông minh không thể vận hành dựa trên dữ liệu rời rạc. Hệ thống phải minh bạch và bảo vệ người dùng ở cấp độ lõi", ông nói.

Tổng thể quan cảnh hội thảo 27/11. Ảnh: Lan Chi

Nói về minh bạch dữ liệu, Tiến sĩ Peiyao Sheng, chuyên ngành Khoa học máy tính Đại học Illinois Urbana-Champaign (UIUC) và là nhà sáng lập Witness Chain đưa ra cảnh báo về các nguy cơ thao túng dữ liệu đầu vào khiến mô hình AI đưa ra quyết định sai lệch. Theo bà, những sai số nhỏ trong dữ liệu có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng khi ứng dụng trong giao thông, tài chính hay dịch vụ công. Vì vậy, các thành phố cần đầu tư mạnh vào hạ tầng AI có khả năng kiểm chứng và chống can thiệp từ bên ngoài.

Các diễn giả cho rằng để thúc đẩy phát triển AI, Đà Nẵng cần ưu tiên hoàn thiện hành lang pháp lý thông qua mô hình sandbox, cho phép thử nghiệm các ứng dụng trong môi trường kiểm soát. Bà Trần Kiều Diễm, Giám đốc điều hành Orochi Network, nhận định một khuôn khổ pháp lý linh hoạt nhưng an toàn sẽ giúp thành phố đẩy nhanh đổi mới, đồng thời thu hút doanh nghiệp công nghệ quốc tế đến thử nghiệm và triển khai sản phẩm.

Trong phiên thảo luận "Khoảnh khắc vàng của Việt Nam trong kỷ nguyên AI - Cơ hội vươn lên thành nước dẫn đầu khu vực", các chuyên gia thống nhất rằng Việt Nam đang đứng trước cơ hội bứt phá khi nhu cầu xây dựng hạ tầng AI minh bạch, có khả năng kiểm chứng đang gia tăng trên toàn cầu.

Song song với việc hoàn thiện thể chế, các chuyên gia khuyến nghị Đà Nẵng mở rộng hợp tác quốc tế, đặc biệt với các viện nghiên cứu hàng đầu, nhằm cập nhật tiêu chuẩn mới nhất về mô hình AI tuân thủ. Đầu tư đào tạo nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu và an ninh thông tin được xem là yếu tố then chốt để hình thành hệ sinh thái AI bền vững, giúp Đà Nẵng nâng vị thế trên bản đồ công nghệ khu vực.

Hội thảo cũng chứng kiến lễ Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng và SecureFinAI Research Labs thuộc Đại học Columbia, nhằm thúc đẩy các chương trình nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và ứng dụng AI vào quản trị đô thị.

Thái Anh