Sương mù dày kèm ô nhiễm bao trùm Hà Nội

Sương mù dày xuất hiện liên tiếp ba ngày cùng chất lượng không khí xấu khiến tầm nhìn giảm mạnh, giao thông khó khăn và đời sống sinh hoạt của người dân Hà Nội bị ảnh hưởng.

Khoảng 8h ngày 5/2, sương mù dày đặc bao trùm nhiều tuyến phố cả khu vực trung tâm lẫn ngoại thành Hà Nội. Người đi đường có cảm giác như mưa phùn do hiện tượng "quá mù ra mưa", tầm nhìn xa chỉ khoảng 100 m, khiến việc di chuyển gặp nhiều trở ngại.

Sương mù ở Hà Nội thường xuất hiện vào thời điểm giao mùa, đặc biệt giai đoạn từ đông sang xuân. Khi đó độ ẩm không khí cao, nhiệt độ giảm mạnh về đêm và sáng sớm làm hơi nước ngưng tụ thành các hạt nhỏ lơ lửng gần mặt đất.

Hiện tượng nghịch nhiệt trong mùa lạnh cũng khiến không khí khó đối lưu, giữ lại hơi nước và bụi mịn ở tầng thấp, làm lớp sương mù dày và lâu tan. Gió yếu hoặc lặng gió càng tạo điều kiện để sương tích tụ trong nhiều giờ.

Hà Đông, Hà Nội lúc 9h ngày 5/2. Ảnh: Gia Chính

Cùng thời điểm, trạm quan trắc chất lượng không khí tại khu vực cổng Đại học Bách khoa ghi nhận chỉ số AQI ở mức 170, tương đương ngưỡng xấu. Trạm tại 556 Nguyễn Văn Cừ ở mức kém.

Trang theo dõi chất lượng không khí toàn cầu IQAir xếp Hà Nội đứng thứ tư trong danh sách các thành phố ô nhiễm với chỉ số 193; đứng đầu là Delhi của Ấn Độ với chỉ số 225. Nhiều điểm đo tại Hà Nội ghi nhận AQI ở mức rất xấu, cá biệt khu vực Hà Đông lên tới 336, tương đương mức nguy hại.

Tình trạng sương mù kèm ô nhiễm không khí tại Hà Nội được dự báo còn duy trì trong khoảng ba ngày tới, trước khi giảm dần do miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới. Cục Môi trường dự báo chất lượng không khí tại Hà Nội, Phú Thọ và Tuyên Quang hôm nay ở mức kém, sang ngày mai có thể cải thiện lên mức trung bình.

