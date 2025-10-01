Suối Tiên khởi động mùa lễ hội cuối năm

TP HCMMùa lễ hội cuối năm của Suối Tiên bắt đầu bằng sự kiện Friendship Festival 2025, cùng nhiều hoạt động giải trí cho gia đình, từ tháng 10.

Friendship Festival 2025 diễn ra từ ngày 10 đến 12/10, do Công ty Cổ phần Du lịch Văn hóa Suối Tiên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP HCM, CLB Doanh nhân hữu nghị và Events Group phối hợp tổ chức. Sự kiện gửi gắm thông điệp kết nối Việt Nam với bạn bè quốc tế, khẳng định vai trò của TP HCM là cửa ngõ giao thoa văn hóa toàn cầu.

Đoàn diễu hành Friendship Festival 2025 mặc trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu. Ảnh: Suối Tiên

Bà Bùi Thị Tố Trinh, thành viên Ban Giám đốc Suối Tiên, cho biết trong thời gian lễ hội, khuôn viên Suối Tiên ngập tràn cờ hoa và âm nhạc với kỳ vọng mang đến cho du khách trải nghiệm văn hóa đa dạng ngay tại TP HCM. Sự kiện bao gồm các hoạt động nổi bật: chương trình nghệ thuật giao lưu văn hóa các nước, chạy xe đạp xanh, diễu hành văn hóa, biểu tượng cộng đồng Hand flowers "Kết nối vì hòa bình và yêu thương", gian hàng ẩm thực - giao thương.

Cũng dịp này, Suối Tiên tổ chức chương trình Tết Trung thu "30 mùa trăng Suối Tiên - Vẹn tròn khoảnh khắc đoàn viên".

Khách hàng nhỏ tuổi nhận vé cổng miễn phí cùng nhiều quà tặng từ Suối Tiên. Ảnh: Suối Tiên

Theo đó, khu du lịch tặng 500 vé cổng miễn phí cho du khách nhí cao dưới 1,4 m vào ngày 5/10. Đây là món quà giúp các em và gia đình tận hưởng niềm vui trong mùa đoàn viên. Các bé còn được tham gia vòng quay may mắn với nhiều quà tặng như lồng đèn, bộ hạt giống Suối Tiên Farm và móc khóa phiên bản giới hạn. Không gian lễ hội cũng được trang trí rực rỡ sắc màu tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ.

Đến đây, gia đình có thể khám phá hơn 150 công trình trò chơi như Đại cung Phụng Hoàng Tiên, Vương quốc thiên tài tương lai, Lâu đài pháp thuật và tàu lượn Sky Bounder.

Nghệ sĩ biểu diễn xiếc dịp Tết Trung thu tại Suối Tiên. Ảnh: Suối Tiên

Một trải nghiệm khác tại Suối Tiên tháng 10 này là Suối Tiên Farm - nông trại xanh hiện đại ngay trong khuôn viên khu du lịch. Không gian nông trại mang đến cơ hội cho du khách hòa mình với thiên nhiên, thu hoạch trái cây và tìm hiểu kiến thức nông nghiệp thực tế. Mùa này, khu vườn bước vào thu hoạch nhiều loại trái cây: ổi ruby Đài Loan giòn ngọt, sung Mỹ bổ dưỡng, nho mẫu đơn Nhật Bản căng mọng và hồng socola Indonesia. Các gia đình có thể đăng ký hái và thưởng thức tại chỗ hoặc mua về làm quà.

Khách tham quan Suối Tiên Farm. Ảnh: Suối Tiên

Tại Suối Tiên Farm, du khách còn được trải nghiệm đạp xe rèn luyện sức khỏe, tận hưởng không gian xanh mát. Đây cũng là nơi diễn ra chương trình ngoại khóa "Lớp học xanh" dành cho học sinh tìm hiểu kiến thức nông nghiệp và trải nghiệm thực tế.

Thanh Thư