Sunviet - từ nhà máy gia công đến hệ sinh thái thời trang

Từ chuyên gia công cho thương hiệu quốc tế, dưới sự dẫn dắt của doanh nhân Vũ Đức Việt, Sunviet chuyển mình thành hệ sinh thái, sản xuất trang phục cho người Việt.

Trong bối cảnh nền kinh tế nước nhà không ngừng hội nhập và chuyển mình, anh Vũ Đức Việt, Chủ tịch Công ty TNHH Sunviet, hoài niệm chặng đường 20 năm gây dựng hệ sinh thái thời trang của riêng mình.

Nhờ có cơ hội du học, doanh nhân am hiểu văn hóa phương Đông lẫn phương Tây. Sau nhiều năm học tập, sinh sống ở Nga, anh sớm nhận thấy tiềm năng to lớn của ngành may mặc Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Do đó, anh quyết định về nước khởi nghiệp.

Năm 2010, anh thành lập nhà máy gia công tại Thái Bình, làm việc trực tiếp với các thương hiệu quốc tế, hiểu rõ tiêu chuẩn khắt khe của họ. Quá trình ấy giúp anh thiết lập nền tảng vững chắc về sản xuất, quản trị chất lượng, mở rộng quy mô nhà máy, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động trong nước.

Doanh nhân Vũ Đức Việt - Chủ tịch công ty TNHH Sunviet. Ảnh: NVCC

Với tôn chỉ "con người là trên hết", doanh nhân đề cao chế độ đãi ngộ, phúc lợi lẫn chăm lo đời sống tinh thần. Tại Sunviet, phần lớn nhân sự gắn bó 5-10 năm. Những năm sau đó, anh Việt liên tục mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động. Đến nay, công ty có 5 nhà máy lớn ở Thái Bình thu hút hơn 1.500 thợ may lành nghề.

Ngoài ra, Chủ tịch Vũ Đức Việt tập trung mảng công nghệ, đầu tư toàn bộ máy móc mới nhất nhằm chuyển đổi số, tăng năng suất lao động. Hiện 5 nhà máy đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe, có thể xuất khẩu sang thị trường nước ngoài.

Doanh nhân không muốn câu chuyện chỉ dừng lại ở "sản xuất cho người khác". Suốt năm tháng gắn bó ngành thời trang, anh luôn trăn trở, tự hỏi: "Tại sao người Việt chưa có thương hiệu thời trang thể thao - công sở thật sự chất lượng, có thể sánh ngang các nhãn hàng quốc tế nhưng phù hợp phong cách sống, thu nhập người dân trong nước?".

Từ trăn trở ấy, năm 2021, anh bắt tay hiện thực hóa định hướng "nghĩ và làm cho người Việt". Các thương hiệu Noressy, Luves lần lượt ra đời, đặt mục tiêu cung cấp trang phục thể thao đạt tiêu chuẩn quốc tế. Anh Việt cho biết: "Chúng tôi chú trọng sự chỉn chu trong từng thiết kế, tối ưu giá trị sử dụng, giúp người Việt tiếp cận thời trang chất lượng một cách công bằng".

Công ty TNHH may xuất khẩu Đông Thọ - một trong 5 nhà máy lớn của Sunviet. Ảnh: Sunviet

Mỗi năm, Sunviet xuất khẩu hàng triệu sản phẩm đến thị trường khó tính, trong đó có châu Âu, châu Mỹ, Nhật Bản, nhất là thị trường Hàn Quốc. Không dừng lại ở vai trò sản xuất, doanh nghiệp còn là đối tác, tài trợ trang phục cho nhiều giải thể thao, sự kiện lớn. Tại SEA Games 2023, công ty đồng hành tuyển golf Việt Nam giành HCV một cách thuyết phục.

Giữa tháng 4, anh Vũ Đức Việt cùng đội ngũ tiếp tục mở rộng quy mô, ra mắt Etheria - thương hiệu thời trang thể thao, công sở đề cao tính ứng dụng, hướng đến người trẻ năng động, bận rộn nhưng theo đuổi phong cách sống bền vững, có ý thức.

Theo anh Việt, Etheria không đơn thuần là trang phục, mà trả lời cho nhu cầu thực tế: quần áo có thể "hoạt động" cùng cơ thể, linh hoạt trong mọi hoàn cảnh, từ công việc, gặp gỡ đối tác đến khoảnh khắc đời thường.

Cửa hàng flagship đầu tiên sắp ra mắt ở đường Nguyễn Trãi, TP HCM. Ảnh: Etheria

Khai trương flagship đầu tiên ở quận 1, TP HCM ngày 19/4, Etheria không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong tầm nhìn của Sunviet, mà còn là cột mốc thể hiện khát vọng: xây dựng thương hiệu nội địa, xứng tầm chất lượng thế giới của doanh nhân Vũ Đức Việt.

(Nguồn: Sunviet)