'Suntory Pepsico Việt Nam phát triển môi trường làm việc bền vững'

Suntory PepsiCo luôn tạo điều kiện để mỗi cá nhân phấn đấu trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, theo ông Nguyễn Hiếu Trường An, Phó tổng giám đốc cấp cao phụ trách nhân sự.

Suntory PepsiCo Việt Nam vừa được vinh danh tại tất cả hạng mục của HR Asia Awards năm 2025, bao gồm "Best Companies to Work for in Asia 2025" (Nơi làm việc tốt nhất châu Á), "Most Caring Company Award 2025" (Doanh nghiệp chăm sóc nhân viên tốt nhất), "Dẫn đầu công nghệ" (Tech Empowerement). Nhân dịp này, ông Nguyễn Hiếu Trường An chia sẻ với truyền thông các chính sách nhân sự tại công ty.

- Cảm xúc của ông thế nào trước thành tích mà Suntory PepsiCo Việt Nam đạt được tại HR Asia Awards năm 2025?

- Tôi cảm thấy vui mừng khi những cam kết từ lãnh đạo và nỗ lực bền bỉ của toàn bộ đội ngũ được ghi nhận. Thành tích năm nay không chỉ khẳng định vị thế dẫn đầu của Suntory PepsiCo trong ngành nước giải khát mà còn là minh chứng cho cam kết lâu dài và bền vững của chúng tôi trong việc xây dựng một môi trường làm việc gắn kết bền vững, nơi mọi người được tôn trọng, hỗ trợ và có cơ hội phát triển. Suntory PepsiCo không chỉ là nơi làm việc, mà là nơi mỗi cá nhân được nuôi dưỡng để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, đóng góp cho Việt Nam và cho khu vực.

Ông Nguyễn Hiếu Trường An. Ảnh: Suntory PepsiCo

- Với gần 3.000 nhân viên trên toàn quốc, công ty đã làm cách nào để nhân viên cảm thấy được quan tâm và giữ vững thành tích "Most Caring Company" trong ba năm liền?

- Chúng tôi không chỉ giúp nhân viên phát triển chuyên môn và sự nghiệp, mà còn tạo điều kiện để mỗi người được sống khỏe, sống ý nghĩa, và cảm thấy thực sự được lắng nghe, quan tâm và kết nối.

Sức khỏe thể chất là nền tảng tiên quyết. Công ty triển khai gói bảo hiểm sức khỏe cho cả nhân viên và gia đình - bao gồm vợ chồng và con cái, không giới hạn số lượng, cho tất cả các cấp bậc. Chúng tôi tổ chức chuỗi hội thảo sức khỏe tinh thần, ứng dụng MindFi, triển khai hơn 200 buổi tư vấn 1-1 với chuyên gia cho nhân viên. Chúng tôi còn áp dụng chế độ làm việc linh hoạt, xây dựng kênh chia sẻ kiến thức về sức khỏe, dinh dưỡng, lối sống lành mạnh.

Về tài chính, công ty hỗ trợ kiến thức để nhân viên quản lý ngân sách, tiết kiệm và phòng ngừa rủi ro. Về xã hội, công ty khuyến khích các kết nối tích cực và nuôi dưỡng cảm giác "là một nhân tố trong tập thể" thông qua nhiều hoạt động đóng góp cho xã hội. Trong đó, chương trình "Vòng tay Nhân ái" là sáng kiến thiện nguyện do chính cán bộ công nhân viên khởi xướng, gây quỹ và tổ chức.

Chương trình chăm sóc được thiết kế phù hợp với các nhóm nhân viên đa dạng, từ những người mới gia nhập, đội ngũ làm việc tại các nhà máy, hay tại văn phòng, cho đến các quản lý cấp cao, nhằm đảm bảo mọi cá nhân đều nhận được sự hỗ trợ phù hợp.

Tập thể Suntory PepsiCo tại lễ trao giải HR Asian Awards 2025. Ảnh: Suntory PepsiCo

- Ông có thể chia sẻ thêm về chiến lược đa dạng - công bằng - dung hợp (DEI) và vai trò của nó trong định hướng phát triển bền vững của Suntory PepsiCo?

- Đa dạng - công bằng - dung hợp (DEI) là một phần cốt lõi trong văn hóa doanh nghiệp, tạo ra môi trường nơi mỗi nhân viên được nuôi dưỡng và phát huy bản sắc, trở thành phiên bản tốt nhất của mình. Đây cũng là một trong sáu trụ cột phát triển bền vững của công ty, đóng góp cho môi trường và cộng đồng tại Việt Nam.

Hội đồng DEI được thành lập để lắng nghe các góc nhìn đa dạng từ nhân viên, qua đó cải tiến môi trường làm việc. Các chương trình đào tạo "Lãnh đạo dung hợp", "Thiên kiến vô thức", "Thông minh cảm xúc" được triển khai từ cấp lãnh đạo tới đội ngũ nhân viên, giúp mọi người nhận ra giá trị của sự khác biệt và cách vận dụng để đổi mới.

Niềm tin chung của chúng tôi là: "Khi sự độc đáo được nuôi dưỡng, các đội nhóm sẽ vượt qua giới hạn để đổi mới". DEI gắn liền với các hoạt động cộng đồng như giáo dục bảo tồn nguồn nước trên khắp cả nước, phù hợp cho giáo viên học sinh; chương trình hỗ trợ an sinh cho lao động nữ thu gom ve chai, góp phần nâng cao hiệu quả thu gom, tái chế và bảo vệ môi trường.

- Năm nay công ty cũng chiến thắng trong hạng mục giải thưởng mới là "Dẫn đầu công nghệ" (Tech Empowerement). Công ty đã ứng dụng công nghệ như thế nào để nâng cao hiệu quả công việc và trải nghiệm của đội ngũ nhân viên?

- Hơn ba thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, Suntory PepsiCo ứng dụng công nghệ sâu rộng vào tất cả hoạt động, từ những nền tảng lớn cho đến những "sáng kiến nhỏ - hiệu quả lớn" do chính nhân viên đề xuất trong quá trình làm việc.

Chúng tôi thúc đẩy tự động hóa và chuyển đổi số với mục tiêu giúp nhân viên tối ưu quy trình và tập trung vào sáng tạo, kết nối và tạo giá trị. Điển hình như hệ thống quản lý EHS (môi trường - sức khỏe - an toàn); hệ thống bán hàng, các giải pháp tự động hóa trong sản xuất và vận hành nhằm đảm bảo chất lượng ổn định và an toàn; công cụ kiểm soát chất lượng số hóa; nền tảng đào tạo và quản lý tri thức trực tuyến cùng các ứng dụng AI hỗ trợ làm việc và quản lý. Những giải pháp này giúp tiết kiệm thời gian làm việc đồng thời nâng cao tính bền vững, an toàn và hiệu quả.

Suntory PepsiCo triển khai chiến lược phát triển bền vững, tạo tác động tích cực cho môi trường và cộng đồng thông qua các chương trình hợp tác công - tư cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Chúng tôi nhất quán với giá trị "Phát triển vì những điều tốt đẹp" cho nhân viên, cho môi trường và cho cộng đồng.

(Nguồn: Suntory PepsiCo)