Sunswap mở rộng thị trường sang Australia

Sunswap gia nhập thị trường Australia thông qua quan hệ hợp tác với Protran Solutions, nhằm đưa các giải pháp làm lạnh vận tải chạy điện đến các đội xe logistics địa phương.

Doanh nghiệp chuyên sản xuất hệ thống làm lạnh vận tải Endurance chạy bằng pin và năng lượng mặt trời cho biết Australia là thị trường quốc tế thứ sáu mà hãng mở rộng hoạt động, sau Anh, Bỉ, Hà Lan, Pháp và Chile. Tại các thị trường này, thiết bị Endurance hiện được sử dụng bởi nhiều nhà bán lẻ và doanh nghiệp logistics lớn.

Theo Sunswap, công nghệ làm lạnh điện có thể giúp giảm tới 81% chi phí vận hành, đồng thời loại bỏ sự phức tạp trong bảo trì so với hệ thống diesel truyền thống. Các thiết bị Endurance có khả năng vận hành đông lạnh liên tục trong 24 giờ chỉ với một lần sạc, trong khi hệ thống pin năng lượng mặt trời gắn trên nóc rơ-moóc giúp kéo dài phạm vi hoạt động và giảm nhu cầu sạc.

Xe tải gắn hệ thống làm lạnh vận tải Endurance chạy điện và năng lượng mặt trời của Sunswap tại Australia. Ảnh: Sunswap

Hệ thống có thể đáp ứng dải nhiệt độ rộng, từ -25 độ C cho hàng đông lạnh đến điều kiện nhiệt độ môi trường, phù hợp với các tuyến vận tải thương mại có cường độ cao. Tại Australia, Protran Solutions sẽ đảm nhiệm vai trò phân phối, cung cấp dịch vụ bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật nhằm đảm bảo vận hành ổn định cho khách hàng.

Ông Michael Lowe, CEO của Sunswap, cho biết các doanh nghiệp lựa chọn Endurance vì khả năng đáp ứng các yêu cầu vận hành khắt khe tốt hơn so với hệ thống diesel, đồng thời cắt giảm đáng kể chi phí.

"Theo ông, lợi ích môi trường là hệ quả tự nhiên của hiệu quả vận hành, chứ không phải sự đánh đổi. Điều này đang thúc đẩy việc ứng dụng trên toàn cầu khi các đội xe đạt hiệu suất tốt hơn, chi phí thấp hơn và không phát thải", ông Lowe nói.

Sunswap là doanh nghiệp công nghệ có trụ sở tại Vương quốc Anh, chuyên phát triển hệ thống làm lạnh vận tải chạy điện và năng lượng mặt trời, hướng tới logistics không phát thải và giảm chi phí vận hành cho đội xe thương mại.

Protran Solutions là doanh nghiệp có trụ sở tại Australia, cung cấp giải pháp, dịch vụ kỹ thuật và hỗ trợ vận hành cho các hệ thống làm lạnh và thiết bị vận tải chuyên dụng tại thị trường nội địa.

Như Ý (Theo FleetOwner)