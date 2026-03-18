Sunswap mở rộng hoạt động toàn cầu trong lĩnh vực làm lạnh vận tải

Sunswap đang mở rộng hoạt động trên phạm vi toàn cầu nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, khả năng giám sát và kiểm soát trong lĩnh vực làm lạnh vận tải.

Hiện công ty triển khai hoạt động tại United Kingdom, nhiều quốc gia ở châu Âu, Nam Mỹ và Australia. Các đơn vị vận hành đội xe tại Chile và Australia đã bắt đầu áp dụng hệ thống làm lạnh điện của Sunswap sau khi hiệu suất của công nghệ này được kiểm chứng bởi các đội xe tại Anh và châu Âu.

Sunswap thiết kế các thiết bị làm lạnh vận tải chạy điện, có khả năng duy trì nhiệt độ ổn định đồng thời cung cấp dữ liệu theo thời gian thực về mức tiêu thụ năng lượng, độ chính xác của nhiệt độ và nhu cầu bảo trì.

Xe tải lạnh sử dụng hệ thống làm lạnh điện của Sunswap vận hành trên đường, minh họa giải pháp làm lạnh vận tải tích hợp năng lượng mặt trời và dữ liệu thời gian thực nhằm nâng cao hiệu quả chuỗi lạnh. Ảnh: Sunswap

Các thiết bị Endurance của công ty được tích hợp với năng lượng mặt trời nhằm giảm chi phí vận hành và hạn chế phụ thuộc vào việc sạc điện từ lưới. Hệ thống này cũng có ít linh kiện hơn và trọng lượng nhẹ hơn so với các thiết bị chạy bằng diesel truyền thống, qua đó giúp tăng hiệu quả vận hành. Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ cảnh báo bảo trì dự đoán và cập nhật phần mềm để tối ưu hoạt động.

Việc áp dụng công nghệ của Sunswap cho thấy sự thay đổi trong kỳ vọng của các đơn vị vận hành đội xe. Thay vì chỉ yêu cầu duy trì nhiệt độ, doanh nghiệp ngày càng cần những hệ thống có thể cung cấp khả năng giám sát, kiểm soát vận hành và dữ liệu phân tích để hỗ trợ ra quyết định.

Sự mở rộng toàn cầu của Sunswap được xem là phản hồi trước nhu cầu ngày càng tăng đối với các giải pháp làm lạnh vận tải chú trọng hiệu quả vận hành và khả năng giám sát chuỗi lạnh, thay vì tiếp tục dựa vào các thiết kế diesel truyền thống. Cách tiếp cận này cũng góp phần hướng tới mục tiêu giảm phát thải, thông qua việc nâng cao tiêu chuẩn vận hành và quản lý đội xe dựa trên dữ liệu.

Sunswap là doanh nghiệp công nghệ có trụ sở tại Anh, chuyên phát triển các hệ thống làm lạnh vận tải chạy điện cho ngành logistics và chuỗi lạnh. Công ty tập trung vào các giải pháp tiết kiệm năng lượng, tích hợp dữ liệu vận hành và hỗ trợ quản lý đội xe hiệu quả, đồng thời góp phần giảm phát thải trong lĩnh vực vận tải lạnh.

Như Ý (Theo FleetOwner)