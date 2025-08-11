Sunshine Group tung giải thưởng 200 triệu cho người xem livestream

Sunshine Group lần đầu đưa Sky Villa Noble Crystal Long Bien lên sóng livestream, trao giải thưởng 200 triệu đồng cho một khán giả bất kỳ theo hình thức quay thưởng trên ứng dụng.

Sunshine Group tiếp tục thu hút sự chú ý với sự kiện livestream vào 20h ngày 12/8, giới thiệu Sky Villa triệu USD Noble Crystal Long Bien có giá khởi điểm từ 12 tỷ đồng. Người theo dõi sự kiện này trên ứng dụng Noble App (đã đăng ký tài khoản định danh) sẽ có cơ hội nhận giải thưởng 200 triệu đồng thông qua hình thức quay số ngẫu nhiên.

Trước đó, trong phiên ngày 8/8, một khán giả đã trúng giải này. Sau vài giây xác nhận trên màn hình, toàn bộ tiền thưởng đã được "chuyển khoản tức thì" tới vị khách may mắn. "Thuật toán chọn người thắng được Noble App công khai toàn bộ trên ứng dụng, cho phép bất kỳ ai cũng có thể tải dữ liệu, tự chạy lại chương trình để kiểm tra, đảm bảo công bằng tuyệt đối và loại bỏ hoàn toàn khả năng can thiệp có chủ đích", đại diện Sunshine Group nói.

Noble Crystal Long Bien có tầm nhìn panorama hướng ra sân golf Long Biên và hồ điều hòa Harmony. Ảnh: Sunshine

Noble Crystal Long Bien - Bộ sưu tập tư dinh trên không

Dự án Noble Crystal Long Bien nằm gần sân golf Long Biên, thuộc phường Phúc Lợi (Hà Nội) gồm hai tòa tháp cao 17 tầng với hơn 400 căn hộ Sky Villa. Đây là dự án tiên phong trong phân khúc bất động sản hàng hiệu tại khu Đông Hà Nội. Theo Sunshine Group, mỗi Sky Villa đều có bể bơi riêng, vườn cảnh tư gia và thang máy riêng cho từng căn, đảm bảo an ninh đa lớp và không gian sống riêng tư được quản lý vận hành theo chuẩn 5 sao quốc tế.

Phối cảnh hệ thống đỗ xe Autobot ứng dụng AI và robot kết hợp thang máy dành riêng cho siêu xe tại dự án. Ảnh: Sunshine

"Từng chi tiết trong căn hộ được chế tác từ vật liệu cao cấp như đá tự nhiên và gỗ quý, hoàn thiện theo tiêu chuẩn quốc tế. Chủ nhà có thể cá nhân hóa không gian sống với các gói nội thất "bespoke" từ các thương hiệu nổi tiếng toàn cầu", đại diện Sunshine Group nói.

Dự án này cung cấp hệ thống tiện ích 5 sao với công viên, bể bơi bốn mùa, khu vực thư giãn và chăm sóc sức khỏe. Ngoài ra, tổ hợp thương mại, mua sắm, giải trí từ tầng một đến ba, cùng khu Crystal Wellness chăm sóc sức khỏe, hứa hẹn đáp ứng nhu cầu của cư dân.

Sky Villa ba phòng ngủ với nhiều tiện nghi

Căn hộ được giới thiệu trong buổi livestream ngày 12/8 là Sky Villa A2.06-02, diện tích thông thủy 169,89 m2, thiết kế thông tầng, gồm ba phòng ngủ và ban công Tây Nam hướng về công viên nội khu. Căn hộ có bể bơi và sân vườn riêng, mang đến không gian sống độc đáo giữa phố thị.

Phối cảnh Sky Villa A2.06-02 sẽ lên sóng NobleGo vào 20h ngày 12/8. Ảnh: Sunshine

Trước đó, theo Sunshine Group, một dinh thự hàng hiệu tại Noble Palace Long Bien, dự án kế cận Noble Crystal Long Bien đã được giao dịch thành công với giá gần 70 tỷ đồng, thấp hơn 15% so với thị trường, chưa tính quà tặng 500 triệu đồng. "Sau 12 phiên livestream, hầu hết người thắng đặt giá đều sở hữu bất động sản cao cấp với giá thấp hơn tối thiểu 10-15% so với mặt bằng chung", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Tuấn Vũ