Sunshine Group sắp livestream đặt giá căn hộ, mức khởi điểm 4,5 tỷ đồng

Sunshine Group giới thiệu căn hộ A-09CH03 rộng 80 m2 tại dự án Sunshine Green Iconic với giá khởi điểm 4,5 tỷ đồng trong phiên livestream đặt giá tối 26/8 trên ứng dụng NobleGo.

Tọa lạc tại tầng 9 của dự án Sunshine Green Iconic, căn hộ A-09CH03 có thiết kế với 2 phòng ngủ, ban công hướng Tây Nam, cùng tầm view sân golf Long Biên. Chủ đầu tư kết hợp nội thất liền tường cao cấp từ các thương hiệu uy tín như Hafele, Grohe... cùng giải pháp Smart Home - Smart Living tiên tiến, mang lại trải nghiệm sống tiện nghi và hiện đại cho cư dân.

Thiết kế ban công rộng chạy dài từ phòng khách đến phòng ngủ của căn A-09CH03 vừa mở ra không gian thoáng, sáng vừa có thể trở thành "vườn trên không" giữa lòng đô thị. Ảnh: Sunshine Group

Sunshine Green Iconic gồm 4 tòa chung cư cao 15 tầng đã hoàn thiện và bàn giao từ cuối năm 2024, với tiêu chuẩn nội thất liền tường cao cấp, tiện ích đa dạng, có thể vào ở hoặc khai thác cho thuê ngay.

Dự án sở hữu hệ tiện ích đồng bộ, đa dạng từ thác tràn liên hoàn, suối nhiệt đới, hồ bơi, phòng gym, khu vui chơi trẻ em, đường dạo bộ.... Cư dân còn có thể tiếp cận tiện ích ngoại khu cao cấp như hệ thống siêu thị Aeon Mall, Vincom, sân golf Long Biên, hệ thống trường học và bệnh viện quốc tế...

Cư dân Sunshine Green Iconic hưởng lợi từ vị trí đắc địa tại trung tâm phường Phúc Lợi, Hà Nội, cách phố 10 phút lái xe và kế cận cầu Trần Hưng Đạo sắp khởi công. Ảnh: Sunshine Group

Trước đó, trong phiên livestream tối 22/8, căn V6-11 của dự án Noble Palace Tay Thang Long được đặt giá thành công trên livestream NobleGo với mức 15,5 tỷ đồng - thấp hơn thị trường gần 3 tỷ đồng, theo chủ đầu tư. Dự án nằm trên trục Victory 3 rộng 10,5 m, pháp lý sổ đỏ lâu dài, thiết kế 4 tầng với 232,8 m² sàn xây dựng, view trường quốc tế Sunshine School, bắt đầu bàn giao từ quý III. Sản phẩm đáp ứng nhu cầu vừa ở vừa kinh doanh.

Chương trình thu hút gần nửa triệu lượt theo dõi đa nền tảng và lượt xem cao nhất cùng thời điểm là hơn 10.00 khách hàng. Tổng số tiền Sunshine Group trích lập để đồng hành cùng chương trình Cặp lá yêu thương của Đài Truyền hình Việt Nam cũng đã chạm mốc 8 tỷ đồng sau phiên livestream này.

Chủ đầu tư cho biết, căn V6-11 cùng 4 căn đầu tiên của dự án xuất hiện trên các phiên livestream đều thuộc phân khu Victory, dự án Noble Palace Tay Thang Long. Phân khu này sở hữu lợi thế vị trí đắc địa trên đường nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, kế cận đại lộ Tây Thăng Long 10 làn xe, giữa hai đường vành đai 4 và 3.5.

Mặt phố chính của phân khu Victory nằm trên trục xuyên tâm của dự án, cũng chính là đường nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài (mặt cắt rộng 40 m). Ảnh: Sunshine Group

Victory là phân khu đầu tiên của dự án được bàn giao, đồng thời là khu vực có mật độ xanh cao nhất khi nằm giữa hai công viên nội khu 8,3 ha và gần 3 ha. Khu vực này cũng kết nối trực tiếp công viên đa chức năng 100 ha, cùng những tiện ích như trường học quốc tế, tuyến phố đi bộ...

Song Anh