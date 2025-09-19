Sunshine Group sắp livestream căn hộ cao cấp tại TP HCM

Sunshine Sky City là dự án đầu tiên tại TP HCM được Sunshine Group đưa lên phiên livestream đặt giá mua nhà NobleGo, ngày 19/9.

Hai căn hộ được đặt giá là S3.27.06 và S3.29.06 tại tòa S3 dự án Sunshine Sky City. Diện tích thông thủy 69,78 m2, giá khởi điểm 4,7 tỷ đồng. Đây là căn 2 phòng ngủ cùng ban công hướng Đông Bắc, mở ra tầm nhìn khoáng đạt hướng sông Sài Gòn.

Căn hộ được bán trên livestream 19/9 nằm ở tầng 27 và tầng 29 của tòa S3, dự án Sunshine Sky City, phường Tân Mỹ, TP HCM. Ảnh: Sunshine Group

Căn hộ bàn giao nội thất liền tường cao cấp, tích hợp hệ sinh thái Smart Home - Smart Living. Toàn bộ nội thất và thiết bị nhập khẩu chính hãng từ những thương hiệu toàn cầu như Duravit, Hansgrohe, Hafele... hoặc tương đương. Chủ đầu tư trang bị kính Low-E kịch trần chạm sàn, cùng gạch ốp lát cao cấp Marazzi/Atlas, đảm bảo tính thẩm mỹ cho sản phẩm.

Sunshine Group cho biết, tòa S3 đã cất nóc, đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện. Chủ đầu tư sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán và dự kiến bàn giao từ quý I/2026.

Phối cảnh 9 tòa tháp Sunshine Sky City. Ảnh: Sunshine Group

Là tổ hợp thương mại - dịch vụ - căn hộ tiêu chuẩn khách sạn 4.0, Sunshine Sky City gồm 9 tòa tháp cao 26, 36, 38 tầng, cung cấp hơn 3.000 căn hộ. Dự án tọa lạc tại ngã tư Phú Thuận và Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Phú (nay là phường Tân Mỹ), liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng, kế bên dòng sông Cả Cấm. Vị trí này giúp Sunshine Sky City thừa hưởng lợi thế dòng chảy ôn hòa của sông nước cùng dòng chảy giao thương của khu Nam TP HCM.

Các tòa tháp Sunshine Sky City được bố trí theo hình thái ba mặt hướng sông, vận dụng "thủy pháp" trong thiết kế và quy hoạch cảnh quan. Điểm nhấn của dự án là 12.000 m2 cây xanh, mặt nước mang đến phong cách sống wellness resort ngay giữa lòng đô thị.

Hệ thống mặt nước hòa cùng đường dạo bộ ven sông, các chòi nghỉ tạo nên không gian sống xanh giữa lòng đô thị tại Sunshine Sky City. Ảnh: Sunshine Group

Dự kiến, khi hoàn thiện và đi vào vận hành cả 9 tòa tháp, Sunshine Sky City sẽ cung cấp hơn 50 tiện ích 5 sao với các dịch vụ cao cấp như: nhà hàng Á - Âu, vườn nướng BBQ, trung tâm thương mại ở khối đế, rạp chiếu phim, rooftop bar, king club, câu lạc bộ golf 3D, bể bơi rooftop - sky pool, trung tâm spa - fitness, thư viện công cộng... đáp ứng nhu cầu đa thế hệ.

Ngoài ra, cư dân của dự án cũng thuận tiện tiếp cận hệ tiện ích ngoại khu gồm trung tâm thương mại, 3 bệnh viện quốc tế, 12 trường học quốc tế, loạt spa và nhà hàng... trong bán kính 1,5 km.

Bể bơi rooftop - sky pool tại dự án. Ảnh: Sunshine Group

Dự án còn được tích hợp hệ sinh thái Smart Living với 4 nhóm giải pháp chính gồm hệ thống bãi giữ xe thông minh (smart parking); hệ thống an ninh/bảo mật thông minh (smart security); giải pháp nhà thông minh (smarthome); quản trị dữ liệu thông minh (smart management).

Song Anh