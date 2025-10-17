Sunshine Group livestream đặt giá nhà phố 75 m2

Nhà phố 5 tầng tại dự án Noble Palace Tay Thang Long lên sóng trên livestream Sunshine Group tối 17/10, giá khởi điểm 12,3 tỷ đồng.

Sản phẩm mã V1-22, gồm 5 tầng, diện tích đất 75 m2, tổng diện tích sàn xây dựng 316,2 m2, giá khởi điểm bằng 50% thị trường.

Nhà phố nằm trên trục đường rộng 24 m thuộc phân khu Victory của dự án Noble Palace Tay Thang Long. Chủ đầu tư cho biết, vị trí này cách đường nối Hoàng Quốc Việt kéo dài hơn 200 m, trường quốc tế và bãi đỗ xe 30 m. Từ đây, cư dân cũng kết nối nhanh tới đại lộ Tây Thăng Long, quốc lộ 32, vành đai 4, vành đai 3.5, cầu Thượng Cát và chưa đầy 15 phút di chuyển để tới Hồ Tây. Giá trị bất động sản được kỳ vọng gia tăng khi mạng lưới hạ tầng đồng bộ đi vào vận hành.

Phối cảnh khu nhà phố Noble Palace Tay Thang Long. Ảnh: Sunshine Group

Các căn nhà phố tại dự án được thiết kế theo phong cách châu Âu, sử dụng vật liệu cao cấp và bền vững, thể hiện qua từng chi tiết như phào chỉ hay lan can.

Điểm nổi bật của mẫu nhà này là khả năng đáp ứng cùng lúc ba nhu cầu: ở, kinh doanh và nghỉ dưỡng. Hai tầng đầu tiên với không gian rộng, phù hợp để phát triển showroom, cửa hàng thời trang hoặc dịch vụ F&B. Các tầng trên có thể bố trí không gian sinh hoạt riêng tư, kết hợp cùng sân vườn tạo "resort tại gia".

Mặt tiền rộng, trần cao thoáng cùng hệ thống cửa kính lớn tối ưu ánh sáng. Ảnh: Sunshine Group

Tiềm năng khai thác tại nhà phố Noble Palace Tay Thang Long được củng cố nhờ mạng lưới gần 10 làng nghề truyền thống, 5 khu công nghiệp lớn và hơn 300 cơ sở sản xuất bao bọc, cùng các đại đô thị lân cận đang trong quá trình hình thành.

Hệ thống tiện ích quy mô lớn dự kiến thu hút đông đảo dòng khách trong và ngoài đô thị gồm bệnh viện 5 sao, hai đại công viên gần 200 ha, các quảng trường lễ hội, show trình diễn ánh sáng 3D Mapping, Hologram...

Phối cảnh thiết kế phòng khách. Ảnh: Sunshine Group

Điểm nhấn trong chiến lược trong quy hoạch của Noble Palace Tay Thang Long là không xây dựng trung tâm thương mại. Theo đó, cư dân sẽ toàn quyền khai thác kinh doanh và không bị chia sẻ dòng tiền với các đơn vị bán lẻ bên ngoài.

Dự án dự kiến bàn giao từ quý IV năm nay. Nhà đầu tư có thể đưa vào khai thác kinh doanh sớm hoặc sử dụng làm tài sản đối ứng trong các phương án tài chính linh hoạt.

Dự án dự kiến bàn giao từ quý IV năm nay. Ảnh: Sunshine Group

Noble Palace Tay Thang Long còn tích hợp công nghệ AI vào quản lý vận hành kết hợp hỗ trợ thương mại nhờ hệ sinh thái công nghệ độc quyền của Sunshine Group gồm: tính năng E-Shop, NobleLink trên Noble App, kết hợp với ứng dụng MyShop của KienlongBank... Điều này giúp hỗ trợ các hoạt động marketing, logistics, giảm thiểu chi phí nhân sự, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tăng hiệu quả kinh doanh.

