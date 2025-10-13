Sunshine Group lãi hơn 2.000 tỷ đồng

Sunshine Group lần đầu đạt được mức lợi nhuận nghìn tỷ với khoản lãi trước thuế hơn 2.000 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III vừa công bố, lũy kế 9 tháng đầu năm nay, Công ty cổ phần tập đoàn Sunshine (Mã CK: KSF) ghi nhận doanh thu ở mức 4.894 tỷ đồng, tăng khoảng 125% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, riêng doanh thu quý III đạt 4.235 tỷ đồng, tăng gần 26 lần so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với đó, tỷ lệ chi phí trên doanh thu của Sunshine Group cũng giảm từ mức 89% cuối năm 2024 xuống còn khoảng 68% khi kết thúc quý III. Nhờ đó, biên lãi gộp của công ty này tăng lên 60%, thuộc nhóm cao trong ngành bất động sản.

Sau khi trừ các chi phí, tập đoàn của ông Đỗ Anh Tuấn đạt lợi nhuận trước thuế 2.042 tỷ đồng trong ba quý đầu năm, tăng 165% so với cùng kỳ 2024 - cao nhất từ trước đến nay. Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp này ghi nhận mức lãi nghìn tỷ đồng.

Sunshine Group cho biết đạt kết quả tích cực nhờ mở rộng danh mục dự án chuyển nhượng bất động sản và đầu tư. Ngoài ra, mảng dịch vụ quản lý tòa nhà, kinh doanh và dịch vụ chứng khoán cũng đóng góp một phần vào khoản thu của doanh nghiệp.

Tại kế hoạch đã được đại hội đồng cổ đông phê duyệt hồi tháng 4, Sunshine Group đặt mục tiêu lãi trước thuế 8.000-12.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo công bố mới nhất, doanh nghiệp này dự kiến doanh thu quý IV hơn 26.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 12.400 tỷ. Ước tính cả năm nay, công ty có thể lãi đến 14.000 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, Sunshine Group đã triển khai M&A đưa nhiều công ty, dự án về trực thuộc tập đoàn để tập trung nguồn lực phát triển. Hồi cuối tháng 9, họ hoàn tất phát hành cổ phần mới để chào mua công khai toàn bộ cổ phiếu SSH của Công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes. Đây là động thái để sáp nhập hai công ty này với nhau.

Sau khi hai doanh nghiệp sáp nhập, vốn điều lệ của Sunshine Group tăng từ 3.000 tỷ lên 8.997 tỷ đồng. Đến hết 30/9, tổng tài sản của tập đoàn cũng tăng đột biến lên hơn 80.000 tỷ đồng, gấp gần 4 lần hồi đầu năm. Vốn chủ sở hữu tăng từ hơn 6.800 tỷ cuối năm ngoái lên gần 15.000 tỷ đồng, tương đương mức tăng hơn 116%.

Sunshine Group là tập đoàn đa ngành, hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, tài chính, công nghệ, xây dựng. Sau sáp nhập với Sunshine Homes, vốn hóa của doanh nghiệp đạt hơn 77.700 tỷ đồng. Sunshine Homes giữ vai trò đơn vị phát triển bất động sản của Sunshine Group.

Từ cuối năm nay đến 2026, chủ đầu tư này dự kiến bàn giao hàng nghìn sản phẩm thấp tầng và cao tầng tại các dự án như Noble Palace Long Bien, Tay Ho, Tay Thang Long và Sunshine Sky City. Cùng với đó, Sunshine Group cũng đang xúc tiến đưa ra thị trường hơn 20.000 căn hộ cao cấp giá hợp lý tại Hưng Yên và TP HCM.

Anh Tú






